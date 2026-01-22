ก.อุตฯผนึกมหาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้ามอก.ให้กฟภ.ติดตั้งฟรีให้บ้านที่ถูกน้ำท่วม

“มหาดไทย”จับมือ “ก.อุตสาหกรรม” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. กว่า 8 ล้านบาท ส่งมอบให้กฟภ.ติดตั้งให้บ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่สงขลากว่า 6,000 หลังคาเรือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท จากนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปติดตั้งให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. ทั้ง 22 แห่ง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธีรับมอบ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ช่วงปลายปี2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทัพ ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัครต่าง ๆ ระดมสรรพกำลังเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งการเร่งดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 2 แสนครัวเรือน ซึ่งการที่เราเยียวยาได้เร็ว ฟื้นฟูได้เร็ว จะช่วยเศรษฐกิจภาคใต้กลับมาสู่ความปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัยกระทั่งถึงกิจกรรมความร่วมมือในวันนี้
“ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. ทั้ง 22 ผู้ประกอบการได้สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย จะได้ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปติดตั้งให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการ ระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพการณ์ปกติโดยเร็ว กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จัดตั้งศูนย์พักพิง พักชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูและกองทุนต่าง ๆ ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน นอกจากนี้ ยังจัดทีมช่างเข้าประเมินและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์สายการผลิตและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำด้านธุรกิจพัฒนาทักษะและส่งเสริมการตลาดให้แก่ สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทยอยนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ปลั๊กพ่วง และพาวเวอร์แบงค์ ส่งให้ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุ
“ในวันนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. เพื่อติดตั้งให้บ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟรี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 22 ราย รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท เช่น ตู้ไฟคอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit) สายไฟ ปลั๊กพ่วง หลอดไฟ ชุดสวิตช์ไฟ ปลั๊กกราวด์คู่ หน้ากากฝาครอบบล็อก เทปพันสายไฟ เบรกเกอร์ และพาวเวอร์แบงค์ เป็นต้น คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้มากกว่า 6,000 หลังคาเรือน และขณะนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจัดเก็บไว้อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงขลา พร้อมส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งให้กับประชาชนต่อไป ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าด้วยกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของกระทรวงมหาดไทย จะถูกส่งต่อไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว