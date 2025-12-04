MEA ผนึกภาคีเครือข่าย ส่งมอบธารน้ำใจกว่า 5 ลบ. หนุน PEA กู้ระบบไฟฟ้า เยียวยาน้ำท่วมใต้

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายพิศณุ ตันติถาวร และ นายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA และผู้บริหารระดับสูง MEA ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมระดมช่างอาสาของ MEA สนับสนุนทั้งงบประมาณและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็น รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท โดยมี นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู รองผู้ว่าการ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
สำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าวโครงการ “ฟื้นฟู ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือน ภาคใต้” ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานด้านพลังงานและพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธินายช่างใจอาสา การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย MEA มีความห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ จึงได้เร่งดำเนินมาตรการความช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ ส่วนแรกคือการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นเร่งด่วนและได้มาตรฐานความปลอดภัย อาทิ สวิตช์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมมูลค่า 4 ล้านบาท ส่งมอบให้แก่ PEA เพื่อนำไปใช้ในการกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ทันท่วงที
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับส่วนที่สอง คือการมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลและสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 แห่ง แห่งละ 250,000 บาท เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสถานที่และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา เราเชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานและการสนับสนุนภาคสังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ MEA ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดใช้งานฟรี ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect (@MEAthailand), X : @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง