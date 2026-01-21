Barter Connect สู่ดิจิทัลเทรด แต่งตั้ง “ลลิตา ศรีกมล” นั่งMD

ผู้จัดการรายวัน 360 - Barter Connect ประกาศแต่งตั้งนางลลิตา ศรีกมล นั่งแท่น Managing Director คนใหม่ มุ่งยกระดับแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัลเทรดเต็มรูปแบบ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
Barter Connect (บาร์เทอร์ คอนเนคท์) ผู้นำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดอันดับ 1 ของประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นางลลิตา ศรีกมล ให้ดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท บาร์เทอร์ คอนเนคท์ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อนำทัพกำหนดทิศทางกลยุทธ์ และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านระบบดิจิทัลเทรดแบบครบวงจร
โดย นางลลิตา เข้ามารับผิดชอบด้านการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การเติบโตของ Barter Connect ในภาพรวม บริหารงานด้านธุรกิจ การขาย การเทรด การตลาด และการปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัลเทรดแบบครบวงจร เสริมสร้างศักยภาพทีมงานให้สอดรับกับบริบทธุรกิจปัจจุบัน
พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความซับซ้อน เพิ่มความคล่องตัว และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของแพลตฟอร์ม
นางลลิตา ศรีกมล Managing Director บริษัท บาร์เทอร์ คอนเนคท์ จำกัด กล่าวว่า “เริ่มจากการวางเป้าหมายเพื่อยกระดับ Barter Connect ให้เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทางเลือกที่ทันสมัย โปร่งใส และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง ไม่เพียงในมิติของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่อง และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดิฉันเชื่อว่าการเปลี่ยนสิ่งที่คุณมีให้กลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการ ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ของ Barter Connect ผสานกับเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง จะเป็นก้าวสำคัญในการพาองค์กรเข้าสู่บทใหม่ของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ทั้งนี้ได้วางกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน Barter Connect ผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่
1. Digital Trade Platform ยกระดับแพลตฟอร์มบาร์เทอร์สู่ดิจิทัลเทรดครบวงจร เชื่อมต่อการซื้อขาย การชำระเงิน การขนส่ง และข้อมูลธุรกรรม เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
2. Empowered Peopleพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่าน KPI, Leadership Pipeline และเครื่องมือดิจิทัล พร้อมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่คล่องตัว โปร่งใส และมีเป้าหมายร่วมกัน
3. Trade Velocity & Sustainable Growthเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียน Trade Baht ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เชื่อมต่อพันธมิตร SME และธุรกิจระดับกลาง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับ นางลลิตา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน International Communication จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้าน Digital Platform ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโดดเด่นในด้านการวางกลยุทธ์องค์กรและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) โดยตลอดเส้นทางอาชีพได้พิสูจน์ความสามารถในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งประสบการณ์อันหลากหลายนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเสริมศักยภาพให้ Barter Connect ก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนยุคใหม่ได้อย่างสง่างาม