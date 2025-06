Bartercard Thailand ส่งต่อแนวคิดสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ในงาน Trustender Meet Up 2025

บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย (Bartercard Thailand) ผู้นำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดอันดับหนึ่งของประเทศไทย เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเก็บเงินสดไว้หมุนเวียนในธุรกิจได้มากขึ้น โดยใช้การแลกเปลี่ยนแทนการใช้เงินสด นำโดย คุณเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ "Trustender's Partners" ภายในงาน Trustender Meet Up 2025 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ โดยเป็นการรวมตัวของผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอนการเข้าร่วมงาน Trustender Meet Up 2025 ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ในการร่วมแบ่งปันแนวคิด กลยุทธ์ และแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อมุ่งการขยายฐานพันธมิตรและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดและ Trustender ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ไม่เคยหยุดนิ่งในการมองหาเครื่องมือและแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางธุรกิจให้กับสมาชิก และสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง พร้อมผลักดันผู้ประกอบการในทุกขนาดธุรกิจให้คว้าโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.bartercard.co.th หรือ info@bartercard.co.th และโทร. 02-024-1000