อุตฯอาหารเผชิญปัญหาความท้าทาย เร่งใช้เทคโนโลยี AIอัปเกรดธุรกิจ

ผู้จัดการรายวัน 360 - อุตสาหกรรมอาหารปี 69 เผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ สงครามการค้า แต่พร้อมเดินหน้าสู่ยุคประสิทธิภาพขั้นสูงและความยั่งยืนเต็มตัว ชี้AI เป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งในด้านการวางแผน การบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า ด้าน อินฟอร์มา เผยโอกาสในวิกฤตความขัดแย้งโลก เร่งใช้เทคโนโลยียกระดับการผลิตและแปรรูปอาหารพร้อมพลิกโฉมงาน ProPak Asia 2026 เป็นงานสำคัญระดับภูมิภาค ย้ายที่จัดสู่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นางสาวกชสร โตเจริญธนาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน ProPak Asia 2026 กล่าวถึงแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2569 ว่า ภาพรวมของหลายอุตสาหกรรมในปีนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ สงครามการค้า อย่างไรก็ตามจากปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ มีส่วนส่งเสริมให้เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากหลายประเทศหันมาให้ความสำคัญต่อความมั่นคงและการสำรองอาหาร ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศส่งผลให้ผลผลิตในหลายประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ภูมิภาคอาเซียนและไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำคัญของโลกที่มีความเป็นกลางต่อความขัดแย้ง ถือเป็น Global Food Safety Zone มีโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น แต่ในด้านการแข่งขันผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งยกระดับมาตรฐานการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการและมีความปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้
โดยทิศทางของอุตสาหกรรมการผลิตวันนี้กำลังก้าวสู่การยกระดับมาตรฐานครั้งใหญ่ เป็นยุคแห่งประสิทธิภาพขั้นสูงและความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ผลิตที่ไม่ปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ ไม่มีแผนในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเริ่มหลุดจากห่วงโซ่อุปทานโลก การเข้าถึงเทคโนโลยีวันนี้ไม่ได้ยากอีกต่อไป ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งในด้านการวางแผน การบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิต ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า หรือสามารถนำระบบ IoT หรือ Sensors มาปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ ปรับเปลี่ยนการผลิตด้วยระบบ Automation ขนาดเล็กในราคาที่จับต้องได้
ดังนั้น การจัดงาน ProPak Asia 2026 ครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2569จะไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้าและเครื่องจักรเท่านั้น แต่จะเป็นการนำเสนอถึงระบบนิเวศแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่อนาคต (Ecosystem of Transformation) ทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างลึกซึ้งกับผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ที่จะนำเครื่องจักร AI, IoT, Robot, Automation ฯลฯ ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมานำเสนอภายในงานฯ โดยไม่ใช่แค่การจัดแสดงเป็น Showcase แต่เป็นการประยุกต์ใช้จริง ที่เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ลดต้นทุนได้ ลดคาร์บอนได้ เพิ่มกำไรได้ พร้อมทั้งยังได้ร่วมรับทราบแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหาร แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ผ่านเวทีสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานจากผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำของโลก
นอกจากนั้น เพื่อให้การจัดงานในปีนี้เดินหน้าสู่เป้าหมาย การเป็นงานสำคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2027 พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก การจัดงาน ProPak Asia 2026 จึงได้ย้ายสถานที่จัดงานใหม่ ไปเป็นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค (IMPACT) เมืองทองธานี ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง ด้วยรถไฟฟ้า รถยนต์ส่วนตัว หรือรถขนส่งสาธารณะ ใกล้สนามบิน และง่ายต่อการเดินทางจากนิคมอุตสาหกรรม อาทิ ชลบุรี อยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฯลฯ พร้อมขยายพื้นที่การจัดงานฯ จากเดิม 55,000 ตารางเมตร เป็น 65,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 20% ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ร่วมจัดแสดงงานสูงถึง 2,500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ และมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 80,000 คน
ส่วนโซนการจัดแสดงภายในงานฯ นั้น มีการออกแบบและเพิ่มโซนใหม่ให้เหมาะสมกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการผลิต ตั้งแต่การแปรรูป การผลิตบรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ และการขนส่ง ประกอบด้วย 9 โซน ได้แก่ ProcessingTechAsia, DrinkTechAsia, PharmaTechAsia, PackagingTechAsia, PackagigSolutionsAsia, Lab&TestAsia, Coding Marking & LabellingAsia, Codchain Logistic Warehousing & FactoryAsia และ DigitalizationAsia โซนใหม่ที่นำเสนอการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยการประชุมและสัมมนาสำคัญระดับภูมิภาค (Regional Conferences) โดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน จากหลากหลายสาขา ทั้งบรรจุภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดเก็บคลังสินค้าและโลจิสติกส์ การสัมมนา Global Packaging Forum 2026, Executive Talk: Asian Agri-Food Sector ที่เจาะลึกข้อมูลครอบคลุมภาคเกษตร-อาหาร พร้อมรับมือความท้าทายในปัจจุบัน และสำรวจโอกาสในอนาคต และ Beverage Executive Talk สำหรับผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เพื่อแบ่งปันมุมมองและหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจ ฯลฯ
ด้านเวทีหลักของงานฯ ยังประกอบไปด้วย
• ProPak Stage ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงาน ProPak Asia โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังข้อมูลจากผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่จะมาแบ่งปันไอเดียล่าสุด เทรนด์ และเรื่องราวความสำเร็จที่กำลังกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้วิธีที่เทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น ระบบอัตโนมัติ (Automation), AI, IoT, หุ่นยนต์ และเครื่องมือจัดการข้อมูล เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานในโรงงานและกระบวนการผลิต
• ProPak Gourmet เจาะลึกนวัตกรรมอาหารผ่านการลงมือทำ ร่วมเวิร์กชอปและการสาธิตที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีล่าสุดในการแปรรูปอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเวทีนี้เหมาะสำหรับผู้ผลิตอาหารและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยกระดับสินค้า เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และก้าวให้ทันอุตสาหกรรมอาหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• ProPak Drinksphere ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม โดยจะได้ชมการสาธิตและเวิร์กชอปที่เน้นความรู้เกี่ยวกับโลกของเครื่องดื่ม ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับทราบถึงก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
• Future Food Corner พบกับโลกแห่งอนาคตของอาหารที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับโซลูชันอย่างสร้างสรรค์ สำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์