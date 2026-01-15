เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจ Health & Nutrition Asia และ Horti & Agri Asia 2026 รวมโซลูชันเกษตร–ปศุสัตว์–สุขภาพสัตว์ ครบห่วงโซ่ในงานเดียว

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. วีเอ็นยู กรุ๊ป พร้อมพันธมิตรการจัดงานระดับนานาชาติ เตรียมเปิดเวทีอุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว์ สุขภาพและโภชนาการสัตว์ครั้งสำคัญของภูมิภาค กับงาน Health & Nutrition Asia และ Horti & Agri Asia 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยจัดร่วมกับ VICTAM Asia เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจรในช่วงเวลาเดียวกัน การจัดงานทั้งสามงานพร้อมกันในครั้งนี้ ตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของโลกด้าน ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพสัตว์ และการผลิตอย่างยั่งยืน คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สุขภาพและโภชนาการสัตว์ ตลอดจนภาคการเกษตร ซึ่งเป็นฐานสำคัญของการผลิตโปรตีนจากสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย
ภายในงานจะรวบรวมผู้แสดงสินค้ากว่า 300 รายจากนานาชาติ บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อมเวทีสัมมนาและกิจกรรมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 ท่าน ครอบคลุมธุรกิจปศุสัตว์ สัตว์น้ำ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ และการเกษตรสมัยใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ซื้อ นักวิชาการ และเกษตรกร ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
ไฮไลท์ VIV Health & Nutrition Asia 2026
งานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคด้านอาหารสัตว์ เภสัชภัณฑ์ และสุขภาพสัตว์ ภายใต้แนวคิด “ร่วมขับเคลื่อนอนาคตของอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน (Shaping the Future of Animal Feed and Health through Sustainability & Innovation)” ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับแบรนด์และองค์กรชั้นนำจากนานาชาติ อาทิ Elanco, Catalysis และ Intracare พร้อมด้วย พาวิลเลียนจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดโลกที่มีต่อแพลตฟอร์มแห่งนี้ และตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ของภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน
คุณนาตาชา ฮอลล์ ผู้จัดการโครงการ วีเอ็นยู ยุโรป กล่าวว่า “Health & Nutrition Asia 2026 คือแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนวัตกรรม สุขภาพสัตว์ และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อรองรับทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร”คุณชนิตา จันทสิงห์ ผู้จัดการโครงการ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เสริมว่า “เราออกแบบงานให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการเชื่อมต่อทางธุรกิจอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พูดคุย แลกเปลี่ยน และเจรจาธุรกิจเชิงลึกในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เอื้อต่อการสร้างความร่วมมือคุณภาพในอุตสาหกรรมสุขภาพและโภชนาการสัตว์โดยเฉพาะ”
น.สพ.ดร.ประพืด อักษรพันธ์ Senior Country Director - TH, VN & CLM บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมกำลังมุ่งสู่โซลูชันด้านโภชนาการเพื่อการป้องกันโรค ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของงานนี้อย่างชัดเจน”
ไฮไลท์ Horti & Agri Asia 2026
งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับอนาคตของการผลิตพืช พืชสวน และไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด “เวทีงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่ออนาคตของการผลิตพืช พืชสวน และไม้ดอกไม้ประดับ (The International Trade Show for Future Crop, Horticultural and Floricultural Production)” เปิดต้อนรับ เกษตรกร กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ นักวิชาการ และนักศึกษา ให้เข้ามาเรียนรู้และค้นหาโซลูชันที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ โครงการจาก DEPA เป็นครั้งแรกในงาน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนไทย ผ่านแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลและระบบน้ำอัจฉริยะ (สมัครและใช้งานฟรี) รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรจากไทยและต่างประเทศ และเวทีสัมมนาด้านเกษตรสมัยใหม่ เช่น เกษตรคาร์บอนต่ำ การจัดการน้ำและสารตกค้างเพื่อการส่งออก และการโชว์เคสการเลี้ยงผำเป็นครั้งแรก
คุณชนิดา คลาร์ค ผู้จัดการโครงการ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “Horti & Agri Asia 2026 คือเวทีที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี องค์ความรู้ และผู้คนจากทุกภาคส่วนของห่วงโซ่การเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถปรับตัว รับมือความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ ต้นทุน และตลาดโลก พร้อมยกระดับภาคเกษตรไทยสู่อนาคตที่แข็งแกร่ง มีมูลค่าเพิ่ม และยั่งยืนในระยะยาว”
ด้านภาควิชาการและนโยบาย รศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า “ธุรกิจเกษตรในปัจจุบันและอนาคตกำลังก้าวสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ การเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค” ขณะที่ ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต ผู้อำนวยการ องค์การ สมาพันธ์สมาคมสัตว์แพทย์แห่งเอเชียสำนักงานกรุงเทพฯ ระบุว่า “แนวคิด One Health และความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน เป็นกุญแจสำคัญต่อความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางอาหารในระยะยาว”
“ความท้าทายของระบบเกษตรและอาหารโลกในปัจจุบัน คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือกุญแจสำคัญในการสร้างระบบนิเวศเกษตรและอาหาร โดยโครงการ ‘Farming The Future With KMITL’ สะท้อนพลังความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผสานองค์ความรู้และนวัตกรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควบคู่กับการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตร” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าว
ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ
งาน Health & Nutrition Asia และ Horti & Agri Asia 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่
https://healthandnutrition.viv.net/ และ https://hortiandagriasia.com/ สอบถามโทร. 02-1116611 ต่อ 330-33