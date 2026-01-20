ทล.เร่งเคลียร์ซากเครน”พระราม2” ยกชิ้นส่วนลงหมดแล้ว เร่งจ่ายเยียวยารายละ 1.7 ล้านบาท

ทล. ผนึกกำลัง วสท. รื้อย้ายโครงสร้างเหล็ก LG พระราม 2 ยกลงพื้นหมดแล้ว เหลือตัดย่อยขนออกจากพื้นที่ ย้ำทุกขั้นตอน ปลอดภัยสูงสุด เร่งจ่ายเยียวยารายละ 1.7 ล้านบาท และรวบรวมข้อมูลตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
วันนี้ (20 มกราคม 2569) นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดการพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน - เอกชัย - บ้านแพ้ว กรณีเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งสะพาน (Launching Gantry - LG) ทรุดตัวบนถนนพระราม 2 ว่า ขณะนี้ กรมทางหลวง (ทล.) ได้ผนึกกำลังร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และบริษัทผู้รับจ้าง จัดตั้งทีมปฏิบัติงานเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการการรื้อย้ายโครงสร้างเหล็กและชิ้นส่วนต่างๆ โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานวิศวกรรมที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้ง 3 ฝ่ายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด (20 มกราคม 2569) ทีมวิศวกรของกรมทางหลวง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก วสท. และผู้รับจ้าง ได้ระดมเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการยกและตัดแยกโครงเหล็กส่วนหลัก (Main Truss) ลงสู่พื้นดินได้สำเร็จครบถ้วนในทุกส่วนแล้ว ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของคณะทำงานร่วม โดยขณะนี้ได้แบ่งชุดปฏิบัติงานออกเป็น 2 ชุด เพื่อเร่งตัดย่อยชิ้นส่วนเหล็กด้านล่างให้มีขนาดเหมาะสมต่อการขนย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ทางอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเกิดจากมีประกายไฟจากงานตัดโครงเหล็กด้วยแก๊สใกล้บริเวณรถกระบะที่ติดอยู่ในซากมีแผ่นสะพานทับอยู่ ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นรถห้องเย็นภายในมีวัสดุโฟมชนิดที่ลามไฟได้ง่าย โดยทีมกู้ภัยที่ประจำหน้างานได้เร่งใช้ถังดังเพลิงจำนวน 4 ถังเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ก่อนที่ทีมดับเพลิงจะเข้าระงับเหตุ และควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ 11.30 น. โดยไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้ำ ได้มีการป้องกันโดยฉีดพรมน้ำโดยรอบจุดที่เสี่ยงเกิดประกายไฟระหว่างทำงานตัดย่อยโครงเหล็กในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ กรมทางหลวงและผู้เชี่ยวชาญจาก วสท. ยังได้ร่วมกันตรวจประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างบริเวณข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบจุดเสี่ยง 2 แห่ง คือ บริเวณส่วนของโครงสร้างทางยกระดับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จำนวน 2 ช่วง และบริเวณส่วนของโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ที่ยังไม่บรรจบกัน โดยกรมทางหลวงจะเร่งจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อหารือและขอคำแนะนำทางวิศวกรรมจาก วสท. ให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและรัดกุม จนเป็นที่แน่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยก่อนที่จะพิจารณา ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต กรมทางหลวงได้สรุปยอดเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 1,705,000 บาทต่อราย โดยแบ่งเป็น
• เงินสงเคราะห์พระราชทาน (และรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์) จำนวน 20,000 บาท
• ค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท และค่าสินไหมทดแทน จำนวน 500,000 บาท ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ. รถยนต์)
• เงินชดเชยเยียวยา จากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,150,000 บาท
ทั้งนี้ยังไม่รวม เงินช่วยเหลือเยียวยาจากแหล่งอื่นๆ เช่น
• สิทธิประโยชน์กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ (กองทุนประกันสังคม)
• เงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (กระทรวงยุติธรรม)
• กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นต้น
โดยกรมทางหลวงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจัดเตรียมและยื่นเอกสาร เพื่อใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา จนกว่าจะได้รับเงินครบถ้วน
สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ขณะนี้คณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง อยู่ระหว่างการประเมินข้อสันนิษฐานเบื้องต้นทางวิศวกรรมที่เป็นสาเหตุของการร่วงหล่นของโครงเหล็ก LG และเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูล เอกสาร รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ต่อไป