เซ็นทรัล-โรบินสันชูแคมเปญปัง วางแผนช้อป-จัด“ช้อปดีมีคืนเพิ่ม”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ห้างเซ็นทรัล และ ห้างโรบินสัน สร้างความคึกคักภาพรวมรีเทล กระตุ้นนักช้อปจับจ่ายต่อเนื่อง จัดแคมเปญพิเศษพร้อมเชิญชวนนักช้อปวางแผนช้อบปิ้งให้ทุกบิลที่ช้อป คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบแคมเปญครั้งใหม่ “ช้อป เซ็นทรัล/โรบินสัน ดี มีคืนเพิ่ม” SHOP MORE, GET MORE ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569
นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ในฝั่งของรีเทลต้นปีนี้ สำหรับห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ลูกค้าเรายังคงมาใช้เวลาที่ห้างฯ และจับจ่ายคึกคักต่อเนื่องมาตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และตอนนี้เริ่มเตรียมซื้อหาของใช้ ของไหว้ รับเทศกาลมงคลครั้งใหญ่ อย่าง เทศกาลตรุษจีน ซึ่งในฐานะช้อปปิ้งเดสติเนชันที่ลูกค้าไว้วางใจช้อปปิ้งกับเรามาอย่างยาวนานในทุกเทศกาล”
ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันจึงเดินหน้าเฟ้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และมอบสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ลูกค้าสามารถรับความคุ้มค่าสูงสุดทุกครั้งที่มาช้อปกับเรา ผ่านแคมเปญ “ช้อป เซ็นทรัล/โรบินสัน ดี มีคืนเพิ่ม” โดยคาดว่าจะมีลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญและสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่อง”
โดยครั้งนี้ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ได้แท็กทีมร่วมกับบัตรเครดิต และเหล่าแบรนด์ดัง ทั้งไทยและต่างประเทศ นำสินค้าทุกหมวดหมู่ หลากหลายสไตล์ มาให้ทุกคนได้อัปเดตเทรนด์ พร้อมรับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ สร้างความสุข สนุก และเพลิดเพลินกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้าในช่วงปีใหม่ อย่าง ไอเทมชิ้นใหม่ต้อนรับปีใหม่ สินค้าแฟชั่น บิวตี้ ของแต่งบ้าน สินค้าในชีวิตประจำวัน สินค้าของมงคล และอีกมากมาย
โดยตั้งเป้าช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสการดูแลลูกค้าให้ได้รับความคุ้มค่ายิ่งขึ้นทุกการจับจ่าย เติบโตเคียงข้างกันท่ามกลางความท้าทายจากหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
สำหรับห้างเซ็นทรัลพบกับ3 ความคุ้มค่า ในแคมเปญ “ช้อป เซ็นทรัล ดี มีคืนเพิ่ม” รับสิทธิประโยชน์จาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เมื่อมาช้อปที่ห้างฯ คุ้ม 1 รับทันที : คูปองแทนเงินสดจากห้าง มูลค่าสูงสุด 3,500 บาท, คุ้ม 2 รับเพิ่ม : คูปองแทนเงินสดจากห้างพิเศษ มูลค่าสูงสุด 2,300 บาท, คุ้ม 3 : รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 3,300 บาท (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) หรือ เลือกรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และบัตรเครดิตกรุงศรี
เมื่อรวมสิทธิทั้งหมด ลูกค้าจะได้ความคุ้มค่ากลับคืนมากถึง 18% ของยอดใช้จ่าย
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
เมื่อช้อปออนไลน์บน Central App คุ้ม 1 ลดทันที : คูปองลดเพิ่ม และส่วนลด on-top จากบัตรเครดิต รวมสูงสุด 20%, คุ้ม 2 รับคืน : เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตสูงสุด 1,000 บาท, คุ้ม 3 ช้อปสะสม รับเพิ่ม : คูปองแทนเงินสดสูงสุด 2,300 บาท สำหรับช้อปออนไลน์ครั้งต่อไป
สำหรับห้างโรบินสัน แคมเปญ “ช้อป โรบินสัน ดี มีคืนเพิ่ม” มอบความคุ้มแบบ ช้อปยิ่งมาก…ยิ่งได้คืนเพิ่ม เช่น รับคูปองแทนเงินสดในรายการปกติ พร้อมคูปองเพิ่มพิเศษรวม 1,500 บาท เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป เป็นต้น โดยได้รวบรวม 3 ความคุ้มสุดพิเศษ ที่รวมทุกดีลไว้ในการช้อปครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 – 29 มกราคม 2569 (ยกเว้นวันที่ 30 – 31 ม.ค. 2569) และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 – 26 กุมภาพันธ์ 2569 (ยกเว้นวันที่ 1, 27 – 28 ก.พ. 2569) โดยสามารถช้อปและรับความคุ้มได้ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขา จังซีลอน) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งกับความคุ้มค่าหลายต่อ ไม่ว่าจะเป็น
คุ้ม 1: คุ้มคืนทันทีตั้งแต่การช้อป
รับคูปองแทนเงินสดในรายการปกติ พร้อมคูปองเพิ่มพิเศษรวม 1,500 บาท เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป ยิ่งช้อป ยิ่งได้คืนมาก, คุ้มที่ 2: คุ้มต่อด้วยส่วนลด On Top
รับโปรโมชันส่วนลด On top จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ เพิ่มความคุ้มยิ่งกว่า เมื่อ ช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด, คุ้มที่ 3: คุ้มลุ้นรางวัลใหญ่
ร่วมกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ JAECOO 5 EV และของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท เมื่อใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์
พบกับแคมเปญ “ช้อป เซ็นทรัล/โรบินสัน ดี มีคืนเพิ่ม” ที่ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ทั่วประเทศ, Central App และทุกช่องทางช้อปของห้างฯ