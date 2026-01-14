xs
ZEEKR มอบความสุขต้อนรับปีม้าทอง 2569 ขยายสิทธิพิเศษชาร์จฟรีสำหรับผู้ใช้รถ ZEEKR ที่ ZEEKR Power เซ็นทรัลเวิลด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ZEEKR มอบความสุขต้อนรับปีม้าทอง 2569
ขยายสิทธิพิเศษชาร์จฟรีสำหรับผู้ใช้รถ ZEEKR ที่ ZEEKR Power เซ็นทรัลเวิลด์
พร้อมแนะนำเคล็ดลับขับขี่ทางไกลให้ปลอดภัยทุกเส้นทาง

กรุงเทพฯ, 15 มกราคม 2569 – ZEEKR แบรนด์รถไฟฟ้าระดับพรีเมียม-ลักชูรี แนะเคล็ดลับขับขี่ทางไกลในช่วงเมืองไทยอากาศเย็นสบายให้ปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณโดยการขยายสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้รถ ZEEKR สามารถชาร์จฟรีที่สถานีชาร์จ ZEEKR Power เซ็นทรัลเวิลด์ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ต้อนรับศักราชใหม่ ZEEKR Thailand แนะนำทิปส์สำหรับผู้ขับขี่ที่วางแผนเดินทางไกลในช่วงอากาศน่าเที่ยวเดือนมกราคมนี้ โดยเน้นย้ำที่การเตรียมพร้อมทั้งผู้ขับขี่ที่ควรพักผ่อนให้พอและยานยนต์อีวีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดดังนี้

• แบตเตอรี่: ควรชาร์จให้เต็ม (80-100%) หรืออย่างน้อย 80% เพื่อให้ระบบทำงานเต็มประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
• ยาง: เช็กลมยางตามค่าที่ศูนย์บริการแนะนำ (อาจต้องเพิ่มแรงดันมากกว่าปกติสำหรับการใช้งานต่อเนื่องและระยะทางไกล) และตรวจสอบสภาพดอกยางที่มีดอกยางลึกเพียงพอ สภาพยางสมบูรณ์ไม่มีรอยแตก
• ระบบไฟ: เช็กไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ว่าทำงานดีปกติ
• ระบบเบรก: ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก และสภาพน้ำมันเบรกตามคู่มือรถเพื่อความปลอดภัยเสมอ
• ระบบระบายความร้อน: ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นแบตเตอรี่ / มอเตอร์ (ถ้ามี) และรักษาระบบแบตเตอรี่ไม่ให้ร้อนหรือเย็นจัดเกินไป
• ที่ปัดน้ำฝน / น้ำฉีดกระจก: เติมให้เต็มพร้อมใช้งาน ปรับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะกับความแรงของฝน เพื่อช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ได้ดีขึ้น ไม่เสียสมาธิในการขับขี่

ที่สำคัญจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่ (สำหรับฉุกเฉิน), สายลากจูง และชุดปฐมพยาบาล, ไฟฉาย, ป้ายสะท้อนแสง ติดรถ รวมถึงการพกกุญแจรีโมทติดตัวเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นเมื่อเดินทางไกล เนื่องจากในบางพื้นที่อาจมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเบาบาง

พร้อมเตรียมออกเดินทางไปกับ ZEEKR ด้วยรถไฟฟ้าระดับพรีเมียม-ลักชูรีหลากหลายรุ่นที่เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมในทุกช่วงเทศกาล




ZEEKR 7X
กลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว...มั่นใจทุกเส้นทาง
ZEEKR 7X คือ The Next Generation of Tech-Luxe SUV ที่มอบความสะดวกสบายระดับลักชูรีทั้งกลุ่มเพื่อน หรือครอบครัวตั้งแต่การเข้าออกรถยนต์ด้วยประตูไฟฟ้า ระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติทั้ง 4 บาน ที่มากับสมรรถนะ
เหนือชั้นด้วยระบบขับเคลื่อน Intelligent AWD Lightning Switch ปรับกำลังขับอัตโนมัติทันทีตามสภาพถนน และโหมด Off-Road สามารถยกความสูงตัวรถได้ถึง 230 มม. รองรับการขับขี่ทุกเส้นทาง ให้ระยะทางวิ่งมากกว่า 700 กม. ต่อการชาร์จ (มาตรฐาน NEDC) และชาร์จไวเพียง 16 นาที จาก 10%–80%

ZEEKR 009 รุ่น 6-Seater
รถเอ็มพีวีไฟฟ้าพรีเมียม-ลักชูรี 6 ที่นั่ง อีกหนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่มอบความสะดวกสบายระดับ
เฟิร์สคลาส
การเดินทางไกลสำหรับทุกคนในครอบครัวจะเป็นเรื่องของความสุขตลอดไป ZEEKR 009 รุ่น 6 ที่นั่ง ออกแบบมาเพื่อนำเสนอประสบการณ์การเดินทางคุณภาพระดับเฟิร์สคลาสของสายการบิน พร้อมเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถวสองแบบ Sofaro First Class Airline Seats และโหมดการปรับแบบ Eames Lounge Chair Mode ที่สามารถปรับเอนนอนได้เพียงปุ่มเดียว และโต๊ะแบบพับเก็บได้ รวมถึงระบบเสียงรอบทิศทางจาก YAMAHA 30 ตำแหน่งที่พร้อมให้ความบันเทิงได้ในทุกการเดินทาง

ZEEKR 009 รุ่น 7-Seater
บทสรุปที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้งครอบครัวขนาดใหญ่
นิยามใหม่ของความพรีเมียมทั้งสมรรถนะที่แข็งแกร่ง ห้องโดยสารระดับเฟิร์สคลาส และวัสดุคุณภาพสูงที่สะท้อนถึงความประณีตในทุกรายละเอียด โดยรุ่นนี้ยังคงไว้ซึ่งฟีเจอร์ระดับไฮเอนด์อย่างครบครัน ให้ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย หรูหราอย่างแท้จริง และด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงถึง 603 แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. เพียง 4.5 วินาที แบตเตอรี่ขนาด 116 kWh ที่ให้ระยะทางการขับขี่ 686 กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC

ZEEKR 009 รุ่น Standard 7-Seater
จะเดินทางใกล้ไกล...ความสะดวกสบายคือเรื่องหลัก
รุ่นนี้ครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้อย่างครบครัน รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 7 ที่นั่ง พร้อมพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางและพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอ เหมาะสำหรับครอบครัว กลุ่มเพื่อนขนาดใหญ่ ลูกค้าองค์กร กลุ่มการบริการ หรือการเดินทางที่มีผู้โดยสารและสัมภาระจำนวนมาก หรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน และการเดินทางท่องเที่ยว หรือต้องการเดินทางระยะไกลในขณะที่ยังได้รับความสะดวกสบายในทุกมิติ โดยช่วงล่างของรถเป็นแบบ High Performance Air Suspension Package หรือช่วงล่างแบบถุงลมประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบกันสะเทือน CCD Electromagnetic Vibration Reduction System ช่วยลดแรงกระแทกที่จะเข้าสู่ห้องโดยสารเพื่อให้ทุกการเดินทางนุ่มนวล และผ่อนคลาย พร้อมสมรรถนะที่วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 712 กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ

ZEEKR X
โกลบอล พรีเมียม คอมแพค เอสยูวี สำหรับคนเมือง
ด้วยพลังขับเคลื่อนที่วิ่งไกลได้ถึง 540 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคตและดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ มาพร้อมนวัตกรรมการขับขี่สุดไฮเทคและแพลตฟอร์ม SEA อัจฉริยะ

เริ่มต้นเดินทางไปกับ ZEEKR ด้วยรถไฟฟ้าระดับพรีเมียม-ลักชูรีในปี 2569 พร้อมเพิ่มความอุ่นใจตลอดการเดินทางเมื่อรถเกิดเหตุฉุกเฉิน รับสิทธิ์บริการช่วยเหลือได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงที่ ZEEKR Call Centre โทร 02-086-9999 สำหรับผู้สนใจจองสิทธิ์เป็นเจ้าของ ZEEKR ทุกรุ่นได้ที่ ZEEKR House ทั้ง 16 สาขาทั่วประเทศ หรือติดตามโปรโมชั่นพิเศษได้ทาง www.zeekrlife.com










