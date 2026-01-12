xs
xsm
sm
md
lg

ไทย–ซาอุฯ จับมือครั้งสำคัญ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนาม MOU กับสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย เปิดประตู SME ไทยสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย ผ่าน “คลัสเตอร์ SIE” รับโอกาส Vision 2030

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 ณ ชั้น 19 อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร สภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และเปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าสู่ตลาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “คลัสเตอร์ SIE (Social Integrated Enterprise)”

ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่าง สภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย (Saudi–Thai Business Council) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญภายใต้สหพันธ์หอการค้าซาอุดีอาระเบีย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (Federation of Thai SMEs) นำโดย ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และยกระดับศักยภาพ SME ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

พิธีลงนามได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม อาทิ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และประธานสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมการเติบโตของการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ

Mr. Osama Kokandy ประธานสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข้อตกลงอย่างเป็นทางการ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวบนพื้นฐานของความเคารพ เป้าหมายร่วม และความมุ่งมั่นในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยธุรกิจไทยมีจุดแข็งด้านคุณภาพ มาตรฐานการทำงาน และความยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเป็นพันธมิตรทางการค้าในตลาดโลก

ด้าน ดร.ณพพงศ์ ธีระวร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในการผลักดัน SME ไทยให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติ ผ่านการพัฒนาเชิงระบบ การสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงกับตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยซาอุดีอาระเบียถือเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้นโยบาย Vision 2030

ขณะที่ คุณสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และหัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วม (Cluster) กล่าวว่า โครงการคลัสเตอร์ SIE มีที่มาจากงานวิจัยภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วม (Cluster) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยออกแบบให้ SIE เป็นกลไกที่เชื่อมโยงงานวิจัย องค์ความรู้ และภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับ SME ไทยให้สามารถรวมกลุ่ม สร้างมาตรฐาน และขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือภายใต้ MOU ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่สมาชิกของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านการเข้าถึงตลาด การจับคู่ธุรกิจ การสนับสนุนด้านกฎระเบียบ การพัฒนาองค์ความรู้ และการส่งเสริมการลงทุนในสาขาสำคัญ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพ โลจิสติกส์ การผลิต บริการดิจิทัล และการท่องเที่ยว

การลงนามครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการตอกย้ำบทบาทของสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในฐานะกลไกหลักในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สนับสนุน SME ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของนวัตกรรมและการสร้างงาน พร้อมปูทางสู่ความร่วมมือเชิงลึกและยั่งยืนระหว่างสองประเทศในอนาคต







ไทย–ซาอุฯ จับมือครั้งสำคัญ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนาม MOU กับสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย เปิดประตู SME ไทยสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย ผ่าน “คลัสเตอร์ SIE” รับโอกาส Vision 2030
ไทย–ซาอุฯ จับมือครั้งสำคัญ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนาม MOU กับสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย เปิดประตู SME ไทยสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย ผ่าน “คลัสเตอร์ SIE” รับโอกาส Vision 2030
ไทย–ซาอุฯ จับมือครั้งสำคัญ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนาม MOU กับสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย เปิดประตู SME ไทยสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย ผ่าน “คลัสเตอร์ SIE” รับโอกาส Vision 2030
ไทย–ซาอุฯ จับมือครั้งสำคัญ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนาม MOU กับสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย เปิดประตู SME ไทยสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย ผ่าน “คลัสเตอร์ SIE” รับโอกาส Vision 2030
กำลังโหลดความคิดเห็น