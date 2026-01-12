ไทย–ซาอุฯ จับมือครั้งสำคัญ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนาม MOU กับสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย เปิดประตู SME ไทยสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย ผ่าน “คลัสเตอร์ SIE” รับโอกาส Vision 2030

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 ณ ชั้น 19 อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร สภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และเปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าสู่ตลาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “คลัสเตอร์ SIE (Social Integrated Enterprise)”
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่าง สภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย (Saudi–Thai Business Council) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญภายใต้สหพันธ์หอการค้าซาอุดีอาระเบีย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (Federation of Thai SMEs) นำโดย ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และยกระดับศักยภาพ SME ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
พิธีลงนามได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม อาทิ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และประธานสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมการเติบโตของการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
Mr. Osama Kokandy ประธานสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข้อตกลงอย่างเป็นทางการ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวบนพื้นฐานของความเคารพ เป้าหมายร่วม และความมุ่งมั่นในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยธุรกิจไทยมีจุดแข็งด้านคุณภาพ มาตรฐานการทำงาน และความยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเป็นพันธมิตรทางการค้าในตลาดโลก
ด้าน ดร.ณพพงศ์ ธีระวร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในการผลักดัน SME ไทยให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติ ผ่านการพัฒนาเชิงระบบ การสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงกับตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยซาอุดีอาระเบียถือเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้นโยบาย Vision 2030
ขณะที่ คุณสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และหัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วม (Cluster) กล่าวว่า โครงการคลัสเตอร์ SIE มีที่มาจากงานวิจัยภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วม (Cluster) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยออกแบบให้ SIE เป็นกลไกที่เชื่อมโยงงานวิจัย องค์ความรู้ และภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับ SME ไทยให้สามารถรวมกลุ่ม สร้างมาตรฐาน และขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน
ความร่วมมือภายใต้ MOU ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่สมาชิกของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านการเข้าถึงตลาด การจับคู่ธุรกิจ การสนับสนุนด้านกฎระเบียบ การพัฒนาองค์ความรู้ และการส่งเสริมการลงทุนในสาขาสำคัญ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพ โลจิสติกส์ การผลิต บริการดิจิทัล และการท่องเที่ยว
การลงนามครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการตอกย้ำบทบาทของสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย–ไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในฐานะกลไกหลักในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สนับสนุน SME ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของนวัตกรรมและการสร้างงาน พร้อมปูทางสู่ความร่วมมือเชิงลึกและยั่งยืนระหว่างสองประเทศในอนาคต