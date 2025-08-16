คลัสเตอร์ SIE เสริมแกร่งธุรกิจชุมชนไทย หนุนเศรษฐกิจฐานรากโตยั่งยืน

โครงการ คลัสเตอร์ SIE เครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วม เร่งเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันธุรกิจชุมชนไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย และผู้อำนวยการโครงการฯ เปิดเผยภายหลังการเสวนา “โครงสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วม ทางรอดเศรษฐกิจไทย” ในงาน อว.แฟร์ 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND และ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568 (NST Fair 2025) ว่า เวทีนี้เป็นจุดเริ่มของการเดินยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการตลาด ยกระดับมาตรฐานการผลิต และขยายช่องทางการตลาดสู่ตลาดใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศ
การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. นายมงคล สินสมบูรณ์ อดีตกงสุลใหญ่ ณ โกตาบรู มาเลเซีย และ นายฐานิศร์ ณ สงขลา อดีตเอกอัครราชทูต ณ ราชอาณาจักรบาเรนท์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองตลาด SIE โดยชี้ให้เห็นความสำคัญของการรวมพลังธุรกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายตลาด
ดร.กิตติ เน้นย้ำว่า เศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชนคือรากฐานสำคัญของประเทศ ไทยมีธุรกิจรายเล็กกว่า 3.3 ล้านกลุ่ม ซึ่งกว่า 70–80% ใช้ทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่น จึงควรได้รับการสนับสนุนให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบูรณาการทำงานร่วมกัน 18 กระทรวง เพื่อคุ้มครองตลาดชุมชนและไม่ให้ทุนใหญ่เข้ามาครอบงำ
นายฐานิศร์ มองว่า ตลาดตะวันออกกลางเป็นโอกาสสำคัญ และควรจับมือกับจีนที่มีเครือข่ายธุรกิจและระบบขนส่งเข้มแข็งในภูมิภาคนี้ ขณะที่ นายมงคล เสริมว่า จีนยังมีเมืองและพื้นที่อีกมากที่สินค้าไทยสามารถเจาะตลาดได้
โครงการ คลัสเตอร์ SIE ถือเป็นโมเดลการรวมพลังเครือข่ายธุรกิจชุมชน ที่ไม่เพียงสร้างโอกาสในตลาดใหม่ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไทยอย่างยั่งยืน