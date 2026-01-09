“พิพัฒน์”นำข้าราชการ”คมนาคม”ทำบุญตักบาตร ในโอกาสปีใหม่ 2569

“พิพัฒน์” นำคณะผู้บริหาร”คมนาคม”ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2569 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (9 มกราคม 2569) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ อาคารราชรถสโมสร และบริเวณ ถนนคู่ขนานด้านหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาถึงพิธี ได้เข้าสักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ และพระภูมิประจำกระทรวงคมนาคม จากนั้นนำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และกราบลาพระสงฆ์ โดยเมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำคณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป