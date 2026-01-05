นายกฯ-ภริยา พร้อม ครม.เป็นประธานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป รับปีใหม่ 2569

นายกฯ-ภริยา พร้อม ครม.เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป รับปีใหม่ 2569 พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาล ขอประชาชนร่ำรวยประเทศมั่นคง
วันที่ 5 ม.ค.เมื่อเวลา 7.30 น.ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 โดยมีนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีดังกล่าว
เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ประกอบสมเด็จพุฒาจารย์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมสิทธิ วัดสระเกษ พระพรหมวชิโรดม วัดโมลีโลกยาราม พระพรหมวชิระรังสี วัดบวรนิเวศน์วิหาร พระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนาราม พระธรรมวชิราธิบดี วัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม พระเทพวัชรกิตติ วัดโสมนัส และพระธรรมวชิระจินดาภรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ครม. ถวายผ้าไตรและถวายเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 รูป โดยนายกรัฐมนตรีถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานสงฆ์ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพร ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ครม. พร้อมผู้ร่วมพิธีไปยังโต๊ะสำหรับตักบาตร ณ บริเวณแนวถนนด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี เพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์เดินออกรับบิณฑบาตจำนวน 69 รูป โดยแบ่งพระสงฆ์เป็น 4 สาย สายละ 18 รูป เสร็จพิธีฯ
หลังเสร็จสิ้นพิธี นายกรัฐมนตรี และภริยา ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ทั้งองค์เทพนรสิงห์ จำลอง พระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้า ศาลพระภูมิ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้อวยพระปีใหม่ ขอให้ประชาชนคนไทยเริ่มปีด้วยความเป็นสิริมงคล มีความสำเร็จและสมปรารถนา ให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพแข็งแรงและขอให้ประเทศไทยมั่นคงแข็งแรง โดยให้มีอนาคตที่ดีทุกคน