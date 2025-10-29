ทำเนียบฯ อัญเชิญพระฉายาลักษณ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดิษฐานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนจัดพิธีตักบาตรครบสัตตมวาร

ทำเนียบฯ อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดิษฐานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนจัดพิธีตักบาตรครบสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลเช้าวันพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทำเนียบรัฐบาลว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดิษฐานด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้งชุดลำโพง บริเวณด้านข้างของสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนธงชาติไทยใหม่บริเวณรั้วด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากของเดิมมีสีซีดจากการใช้งานมานาน
ขณะเดียวกัน ในวันที่ 30 ต.ค. เวลา 07.00 น. ทำเนียบรัฐบาล มีพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป และพิธีทำบุญตักบาตรที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าร่วมพิธี