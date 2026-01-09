ซัสโก้ ชี้ปี 69 ลุยธุรกิจน้ำมัน- นอนออยล์ เปิดตัว “SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้า”

ซัสโก้ ตั้งเป้าปี69เร่งขยายธุรกิจน้ำมันและ Non-Oil ต่อเนื่อง ประเดิมปี 69 เปิดโครงการ “SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้า”แห่งที่ 4 อย่างเป็นทางการ ยกทัพร้านอาหารแบรนด์ดังและบริการหลากหลายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมอัดลงทุน 400 ล้านบาท ปรับโฉม และเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมัน ขยายโชว์รูมรถยนต์ หวังก้าวขึ้นสู่เป้าหมาย "Smart Energy & Mobility Solutions Provider" อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO เปิดเผยว่า ในปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้ารุกขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ในปี 2569 บริษัทฯ ได้ตั้งงบลงทุนรวม 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายและปรับโฉมสถานีบริการน้ำมัน SUSCO ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยตั้งเป้าเปิดสถานีบริการเพิ่ม 10 แห่ง และวางแผนเพิ่มจำนวนสถานีบริการให้ครบ 300 แห่ง ภายในระยะเวลา 2 ปี จากเดิมมีอยู่ที่ 266 แห่ง มีแผนขยายโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า BYD ภายใต้ชื่อ “BYD SUSCO Beyond” เพิ่มอีก 1 แห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี ส่งผลให้จำนวนโชว์รูมเพิ่มเป็น 12 แห่งโดยตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไว้ที่ 3,800 คัน ซึ่งปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
นายชัยฤทธิ์ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ “SUSCO SQUARE สาขาปิ่นเกล้า” อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและดึงดูดผู้ใช้เข้าสู่สถานีบริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วรวมจำนวน 4 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ พุทธบูชา, ศรีนครินทร์, ลำลูกกา และล่าสุดคือ สาขาปิ่นเกล้า ถือเป็นสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 10 ไร่ รองรับการจอดรถได้มากกว่า 200 คัน พร้อมรวบรวมร้านอาหารและบริการจากแบรนด์ดังชั้นนำ อาทิ Lucky Suki, Burger King, KFC, Starbucks, Pharmax, B-Quik เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครบวงจร ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงจากยอดจำหน่ายน้ำมันและค่าเช่าพื้นที่ รวมถึงรายได้ทางอ้อมจากการเพิ่มความถี่ในการใช้บริการ การขยายฐานลูกค้า และการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในระยะยาว
“SUSCO SQUARE ปิ่นเกล้า ถือเป็นทำเลศักยภาพสูง เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจรหนาแน่น จึงคาดว่าจะสร้างรายได้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนหาพันธมิตรชั้นนำเพิ่มเติม ทั้งจากกลุ่มธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจนอนออยล์ เพื่อขยายฐานธุรกิจและฐานลูกค้า พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสถานีบริการน้ำมัน เพื่อผลักดันรายได้รวมปีนี้ให้เติบโต 8% พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น "Smart Energy & Mobility Solutions Provider" อย่างเต็มรูปแบบ”
ทั้งนี้ บริษัทฯกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพผลักดันการเติบโต ได้แก่ ธุรกิจขายรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง BYD และ DENZA ซึ่งยอดขายยังคงเติบโตในทิศทางที่ดี พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้ง EV-charger ภายในสถานีบริการน้ำมันของ SUSCO แล้วกว่า 55 สถานี 137 หัวชาร์จ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่การให้เช่าซื้อและให้เช่ารถยนต์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มองหาทางเลือกการใช้รถที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่า รวมถึงให้บริการเช่ารถยนต์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน