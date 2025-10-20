“ซัสโก้” ตั้งเป้ายอดขายปี 69 พุ่ง 7-8% ปลื้มผลตอบรับ SUSCO SQUARE ดีเกินคาด เตรียมเปิดเพิ่ม

ซัสโก้ตั้งเป้าปี 69 ยอดขายโต 7-8% มีรายได้แตะ 3 หมื่นล้านบาท อัดงบ 400-500 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ขยายปั๊มน้ำมันเพิ่ม 5-10 แห่งจากปัจจุบัน 265 แห่ง และธุรกิจ Non oil ราว 100 ล้านบาท เล็งขยาย SUSCO SQUARE สาขาใหม่เพิ่มเติมหลังผู้บริโภคตอบรับดี
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO เปิดเผยว่า ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายเติบโตขึ้น 7-8% หนุนรายได้ปีหน้าขยับมาใกล้เคียงปี 2567 ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับปีนี้ที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2 หมื่นกว่าล้านบาท
ในปี 2569 บริษัทคาดปริมาณการขายน้ำมันเพิ่มขึ้นตามการขยายสถานีบริการน้ำมันที่ตั้งเป้าจะเพิ่มขึ้นอีก 5-10 แห่ง จากปัจจุบันอยู่ที่ 265 แห่ง และมีปริมาณการส่งออกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่ 400-500 ล้านบาท แบ่งเป็นการขยายธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non oil) กว่า 100 ล้านบาท และธุรกิจน้ำมัน (Oil) อีกกว่า 300 ล้านบาท ใช้สำหรับการขยายและการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
ส่วนการเปิดโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในปี 2568 บริษัทจะเปิดครบตามเงื่อนไข ดังนั้นในปี 2569 จะเน้นการทำตลาดขายรถอีวี BYD เป็นหลัก วางเป้ายอดขายรถ BYD ในปีหน้าที่ 4,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ที่ตั้งเป้าไว้ 3,500 คัน ซึ่งครึ่งแรกปี 2568 ทำได้แล้ว 2,400 คัน
นายชัยฤทธิ์กล่าวว่า บริษัทยังปรับโฉมสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ล่าสุดได้เปิด SUSCO SQUARE สาขาปิ่นเกล้า บนเนื้อที่เกือบ 10 ไร่ เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่มีบริการหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีสถานีบริการน้ำมันที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง และมีร้านอาหารที่หลากหลาย ร้านสะดวกซื้อ คลินิกสัตว์เลี้ยง ร้านตัดผมชื่อดัง ร้านเสริมความงาม และศูนย์บริการรถยนต์ มีพื้นที่จอดรถได้มากถึง 200 คัน ได้รับการตอบรับที่ดีดันยอดขายน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 150,000-160,000 ลิตรต่อเดือน เป็น 300,000 ลิตรต่อเดือน
โดย SUSCO SQUARE สาขาปิ่นเกล้า เป็นสาขาที่ 4 หลังจากได้เปิด SUSCO SQUARE ไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ SUSCO SQUARE สาขาพุทธบูชา ,สาขาศรีนครินทร์ 3 และสาขาลำลูกกา ล่าสุดบริษัทเตรียมเปิด SUSCO SQUARE สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขอเช่าที่ดินราว 10 ไร่ คาดว่าสิ้นปีนี้จะได้ข้อสรุป
นายชัยฤทธิ์กล่าวว่า ภาพรวมยอดขายน้ำมันของประเทศปีหน้าคาดเติบโต 5% โดยบริษัทยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 2% กว่า ซึ่งบริษัทมีความร่วมมือกับพันธมิตร โดยมีแผนจะเปลี่ยนปั๊มซัสโก้ในภาคใต้มาเป็นปั๊มน้ำมันบางจากเพิ่มอีก 10 แห่ง จากปัจจุบันมีปั๊มน้ำมันบางจากแล้ว 120 แห่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายน้ำมันเพิ่มขึ้น
สำหรับยอดขายน้ำมันในไตรมาส 3/2568 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วง Low Season แต่ไตรมาส 4/2568 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนค่าการตลาดน้ำมัน ต้องการให้ปรับขึ้นเป็นมากกว่า 2 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2 บาทต่อลิตร เพื่อสะท้อนต้นทุน และค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น