กบน.ปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ส่งผลราคาดีเซล-เบนซินพรุ่งนี้ลง50สต.

กบน. ไฟเขียวปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯสำหรับดีเซลลง 10 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล อี85 ลง 50 สตางค์ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล และเบนซินลง 50 สตางค์ต่อลิตร หวังบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)วันนี้ (8 มกราคม 2569) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 10 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล อี85 ลง 50 สตางค์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินหน้าสถานีบริการน้ำมันลงทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (9 มกราคม 2569) ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเป็น 29.94 บาทต่อลิตร (จากเดิม 30.44 บาท/ลิตร)
ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯ มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และการบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สามารถลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันลงได้ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงพลังงาน ในการดูแลภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาพลังงานในประเทศ
อย่างไรก็ตาม กบน. ได้สั่งการให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ติดตามสถานการณ์สหรัฐฯ-เวเนซุเอลา อย่างใกล้ชิด แม้ในขณะนี้ยังไม่ส่งผลต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกก็ตาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนมากจนเกินไป
สำหรับ ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 4 มกราคม 2569 กองทุนน้ำมันฯ ติดลบอยู่ที่ 4,788 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันบวกอยู่ที่ 34,573 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่ 39,361 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมัน จะทำให้รายรับลดลงเหลือประมาณวันละ 234.36 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายรับประมาณวันละ 241.42 ล้านบาท