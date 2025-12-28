เจาะลึกธุรกิจรุ่ง-ร่วง และทิศลงทุนปี 2569 กับซินแสสมปอง

ซินแสสมปอง - สมปอง มังคละวิรัช กุนซือฮวงจุ้ยและโหราศาสตร์จีนผู้คร่ำหวอดในวงการกว่า 25 ปี ที่ปรึกษาการพัฒนาชีวิตและธุรกิจแบบครบวงจรระดับเวิร์ดคลาส
ธุรกิจไหน "รุ่ง" ธุรกิจไหน "ร่วง" ปี 2569
ปี 2569 นี้จะเป็นปีที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ องค์กรและบุคคลที่ปรับตัวเข้ากับ กระแสดิจิทัล และ ความยั่งยืน ได้เร็ว จะคว้าโอกาสได้ก่อน ซินแสสมปองมองว่านี่คือปีที่ต้องเน้นการ "ควบรวม/ล้มเลิกกิจการ" และ "เกิดใหม่ของธุรกิจ"
คำทำนายปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) สำหรับผู้บริหารและนักธุรกิจ จากหลักวิชาไท่อี่ (tai yi) โดย FuFengshui
ภาพรวมปี 2569: ปีแห่งการทดสอบและการปรับตัว
ปี 2569 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัท CEO นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน จะต้องเผชิญกับการถูกจำกัดอำนาจ ถูกขัดขวาง และมีความเสี่ยงจากการ ถูกทรยศหัก หลังจากคนใกล้ชิด แต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไป! เพราะทีมงานระดับกลางและระดับล่าง ยังมีศักยภาพดี สามารถอาศัยพวกเขาในการ ขับเคลื่อนงานได้
กุญแจสำคัญในการอยู่รอด
1. อย่าสร้างความเดือดร้อนต่อคนรอบข้าง - จะกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตี
2. ระวังคนใกล้ชิด - โอกาสถูกทรยศสูงมากในปีนี้
3. อาศัยทีมงานระดับกลาง-ล่าง - พวกเขาคือกำลังสำคัญของคุณ
4. หาพันธมิตรภายนอก – จะช่วยคลี่คลายปัญหาได้
เศรษฐกิจและการค้าขาย
ข่าวดีสำหรับปี 2569 การค้าภายในประเทศ : จะขยายตัวได้ดี แต่ต้องใส่ใจและดูแลอย่างมาก ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนและสร้างโอกาสใหม่ อาศัยมุมมองแบบ "สับเปลี่ยน" และ "เปลี่ยนรูปแบบ" จะช่วยให้ประสบความ สำเร็จ ทั้งเศรษฐกิจหลักและเศรษฐกิจรองจะขยายตัวพร้อมกัน
การส่งออกและการขยายตลาดใหม่: มีแนวโน้มดีมาก ควรเน้นการเข้าร่วมกับผู้นำการค้าในพื้นที่ เน้นการสร้างภาพลักษณ์ ใหม่ และให้องค์กรใช้กลยุทธ์ "เข้าร่วมอย่างสงบ" แทนการรุกอย่างก้าวร้าว
ข้อระวังสำคัญ:
1. ความขัดแย้งภายในองค์ การแบ่งแยกกันภายใน
2. อย่ามอบอำนาจให้คนไร้ความสามารถ ที่จะนำมาซึ่งความล้มเหลว
3. การเร่งการขยายตัวที่มากเกินไป รวดเร็วเกินไปจะนำมาซึ่งความผิดพลาดร้ายแรง
4. ระวังความขัดแย้งกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ควบคุมตลาด
ธุรกิจที่มีแนวโน้มดีในปี 2569
1. ธุรกิจที่ต้องการการ "เปลี่ยนแปลง" และ "ปรับตัว" ธุรกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ที่ปรึกษาองค์กร (Organization Consulting) ธุรกิจ Re-branding และ Marketing
2. ธุรกิจที่เน้น "การสร้างภาพลักษณ์ใหม่" PRและโฆษณา Event และ Exhibition ธุรกิจด้านการสื่อสาร
3. ธุรกิจที่พึ่งพา "ทีมงานระดับกลาง-ล่าง" ธุรกิจ Franchise ธุรกิจ Multi-level ที่ถูกกฎหมาย ธุรกิจที่มีระบบการจัดการที่ดี
4. ธุรกิจส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ ส่งออกสินค้าไปตลาดใหม่ การค้าระหว่างประเทศ (Import-Export) Joint Venture กับพันธมิตรต่างชาติ
5. ธุรกิจที่มี "พันธมิตรเข้มแข็ง" Strategic Alliance Partnership Business ธุรกิจที่มีการร่วมทุน
6. ธุรกิจเฉพาะทาง ธุรกิจการค้าภายในประเทศ: ค้าปลีก (Retail) ที่มีการปรับรูปแบบใหม่ E-commerce และ Online Business ธุรกิจ F&B ที่มีแนวคิดใหม่ ธุรกิจบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่
7. ธุรกิจที่ต้องการ "ความเชี่ยวชาญ" และ "ทักษะ": Consulting และ Advisory Service Training และ Education Technical Service Professional Service (กฎหมาย, บัญชี, ฯลฯ)
ธุรกิจที่ต้องระวังปี 2569
1. ธุรกิจที่มีลักษณะของการพึ่งพาผู้นำเพียงคนเดียว
2. ธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ยังคงใช้กลยุทธ์เดิมๆ
3. ธุรกิจที่ต้องมีการตัดสินใจอย่างเร่งด่วน
ทิศทางมงคลและกลยุทธ์ธุรกิจ
✓ ทิศที่เหมาะแก่การดำเนินธุรกิจ
- ทิศใต้ (South) เหมาะที่สุดสำหรับการขยายธุรกิจ เปิดสาขาใหม่ หาตลาดใหม่ ตั้งสำนักงานภูมิภาค
- ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest) ดีสำหรับการสร้างพันธมิตร การเจรจาต่อรอง Joint Venture
- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) เหมาะกับการลงทุนระยะยาว โครงการพัฒนา การวิจัยและนวัตกรรม
- ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่เหมาะมากนัก แต่ยังทำได้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
✖ ทิศที่ควรหลีกเลี่ยง
- ทิศตะวันออก (East) ไม่เหมาะกับการเริ่มธุรกิจใหม่ ระวังความวุ่นวาย
- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast) ความเสี่ยงสูง อาจเกิดความขัดแย้ง
- ตรงกลาง (Center) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจสำคัญ ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง
