“กกพ.” เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างจัดหาฯโซลาร์ฟาร์มชุมชน

กกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างระเบียบจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน เป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2569 เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างระเบียบ ก่อนเสนอ กกพ.ประกาศใช้
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ในประชุม ครั้งที่ 48/2568 (ครั้งที่ 990) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 มีมติเห็นชอบให้นำหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน (Community-based Solar Power Generation Project) พ.ศ. … ไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 และการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเห็นชอบกรอบหลักการของการดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน และมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการออกระเบียบและกำกับดูแลการจัดหาไฟฟ้าตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายพูลพัฒน์ กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างระเบียบฉบับนี้ กำหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาและรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการประกาศรายชื่อชุมชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ กำหนดปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายที่เหมาะสมในแต่ละตำบล ประกาศศักยภาพระบบไฟฟ้า รายสายป้อน (Feeder) เปิดให้มีการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า รวมถึงดำเนินการรับคำเสนอขายไฟฟ้าและคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้
ขั้นตอน และกรอบเวลา (เบื้องต้น)
1. กฟภ. ออกประกาศรายชื่อชุมชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ และกำหนดปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าแต่ละตำบล ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ กกพ. ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า
2. กฟภ. ประกาศศักยภาพระบบไฟฟ้า รายสายป้อน (Feeder) และประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ กกพ. ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า
3. กฟภ. เปิดให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ครบกำหนดขั้นตอนที่ 2
4. กฟภ. แจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ครบกำหนดขั้นตอนที่ 3
5. กฟภ. ประกาศกำหนดรายละเอียดเอกสารพร้อมเกณฑ์การพิจารณา ขั้นตอน วิธีการรับคำเสนอขายไฟฟ้าตามหลักการยื่นข้อเสนอก่อนได้สิทธิพิจารณาก่อน (First Come First Served) รวมถึงสถานที่ ระยะเวลา เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับคำเสนอขายไฟฟ้า และบัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ครบกำหนดขั้นตอนที่ 4
6. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากวางหลักประกัน ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ครบกำหนดขั้นตอนที่ 5
7. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ครบกำหนดขั้นตอนที่ 6
8. กฟภ. ประกาศชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับคัดเลือกให้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ครบกำหนดขั้นตอนที่ 7
9. ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามที่ กฟภ. กำหนด
นอกจากนี้ ภายใต้ร่างระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ กฟภ. จะต้องพิจารณาคัดเลือกโรงไฟฟ้าที่เสนอเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมตามที่ กพช. กำหนด โดยชุมชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นตำบลที่มีจำนวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1) ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือนไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1) ทั้งหมดในตำบลนั้นๆ และ กฟภ. จะเป็นผู้ประกาศหลักการในการกำหนดส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้ชุมชน ประกาศส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าและให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1) ในชุมชนที่โครงการตั้งอยู่ตามมติ กพช. ต่อไป ซึ่งการจัดหาไฟฟ้ายังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้นำหลักการร่างระเบียบดังกล่าวออกไปรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) เป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน โดยความคิดเห็นที่ได้รับจะถูกนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป