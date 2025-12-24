“โอโตยะ” ดันยอดขายทะลุพันล้าน

ผู้จัดการรายวัน360 - โอโตยะ (OOTOYA) แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ ภายใต้การบริหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ และศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างรอบด้าน ส่งผลให้การเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคง สะท้อนความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการยึดมั่นในคุณภาพอาหาร มาตรฐานการบริการ และการพัฒนาแบรนด์อย่างไม่หยุดยั้ง
ธีราพร จันทร์หา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แบรนด์โอโตยะ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) กล่าวว่า ความสำเร็จของโอโตยะในการทำยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนการเติบโตของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง โดยความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมงานทุกฝ่าย ความตั้งใจในการทำงาน และความเชื่อมั่นร่วมกันของพนักงาน และผู้บริหาร ที่มุ่งพัฒนาโอโตยะให้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ลูกค้าเชื่อถือ และเลือกใช้บริการเสมอ ทั้งในด้านคุณภาพอาหาร รสชาติ และความใส่ใจต่อสุขภาพในทุกมื้อ
โอโตยะได้วางกลยุทธ์การเติบโตอย่างชัดเจนตลอดปี 2568 โดยให้ความสำคัญกับการขยายสาขาในทำเลศักยภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในหลากหลายพื้นที่ โดยในปี 2568 โอโตยะได้เปิดสาขาใหม่รวม 5 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 58 สาขา ครอบคลุมทำเลที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงพื้นที่ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการ ซึ่งช่วยให้แบรนด์สามารถขยายฐานลูกค้า และสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน โอโตยะยังเดินหน้ายกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร ด้วยการเปิดตัวคอนเซ็ปต์ร้านใหม่ “OOTOYA TOKUSEN” เพื่อตอบรับโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มพรีเมียม ผ่านเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่นแท้ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ปรุงอย่างพิถีพิถัน พร้อมบรรยากาศร้านที่ยกระดับให้เหมาะกับมื้อพิเศษ ทั้งนี้ โอโตยะยังคงรักษามาตรฐานเมนูเดิม ราคาเดิม ในทุกสาขา เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้เช่นเดิม
ปัจจุบัน OOTOYA TOKUSEN เปิดให้บริการแล้ว 4 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล พระราม 2 และเซ็นทรัล พระราม 9 และมีแผนขยายเพิ่มเติมมากกว่า 10 สาขาในปีถัดไป ซึ่งจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาว
ในด้านผลิตภัณฑ์ โอโตยะยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมนูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเมนูรูปแบบใหม่อย่าง Hand Roll เมนูพิเศษจากปลาไหลอุนางิ รวมถึงขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นร่วมสมัย เพื่อเติมเต็มประสบการณ์มื้ออาหารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมต่อยอดสินค้าในรูปแบบของขวัญ เช่น OOTOYA MATCHA SET เพื่อตอบรับกระแสมัทฉะ และการส่งต่อสุขภาพดีในแบบฉบับญี่ปุ่น
นอกจากนี้ โอโตยะยังขยายพอร์ตโฟลิโอธุรกิจด้วยการเปิดแบรนด์ใหม่ OOTOYA OKI Shabu & Sukiyaki เพื่อเข้าสู่ตลาดชาบู–สุกี้ยากี้ที่กำลังเติบโต โดยชูจุดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ “ซุปชาบูมันปูแห่งแรกในประเทศไทย” เสิร์ฟปูซูไวทั้งตัวในหม้อชาบู เปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการที่โอโตยะยึดมั่นมาโดยตลอด
ความสำเร็จในการสร้างยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาทในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของแบรนด์โอโตยะเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงเป้าหมายสำคัญ และทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนขององค์กร พร้อมเดินหน้าขยายศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาความเป็นผู้นำร้านอาหารญี่ปุ่นคุณภาพในตลาดประเทศไทยอย่างมั่นคงต่อไป