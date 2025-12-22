สร้างแล้ว 88%!ถนนสายแยก ทล.4103 – ถนนพุทธภูมิ “นครศรีธรรมราช”เสร็จปี 69 เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวเลี่ยงรถติดตัวเมือง

กรมทางหลวงชนบท เผยก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4103 - ถนนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช งบกว่า 528 ล้านบาท คืบหน้ากว่า 88% คาดเสร็จในปี 69 ช่วยยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว เลี่ยงรถติดตัวเมือง
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4103 - ถนนพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ปัจจุบัน ดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่า 88% โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานสะพานข้ามทางรถไฟ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานกำแพงกันดิน และงานป้ายจราจรคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2569 นี้
สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4103 - ถนนพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเส้นทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งจังหวัดได้เสนอขึ้นบัญชีมรดกโลกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยการก่อสร้างมีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณจุดตัดถนน ทล.4103 และไปสิ้นสุด กม.ที่ 4+000 บนถนนพุทธภูมิ รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร (ไป - กลับ) มีไหล่ทางกว้าง 1 - 3 เมตร โดยตรงกลางเป็นคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ความยาวรวม 390 เมตร และมีทางกลับรถ จำนวน 5 จุด ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 528.969 ล้านบาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางถนนให้สมบูรณ์มากขึ้น ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองนครศรีธรรมราช แบ่งเบาการจราจรในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชให้สามารถระบายการจราจรออกสู่นอกเมืองได้อย่างคล่องตัว อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย/ชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนในจังหวัดให้ครอบคลุมสอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการเดินทางของประชาชน ลดต้นทุนการขนส่ง ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง