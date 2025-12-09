ตร.ประจวบฯ รวบมือปืนหึงโหด ยิงคู่อริสองคดีซ้อน ดับ 1 เจ็บ 2 – ผู้ต้องหาเป็นคนเดิมก่อเหตุซ้ำ

ประจวบคีรีขีนธ์ - ตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลรวบผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายในรอบเดือนเดียว พบชนวนเหตุมาจากปมรักหึงหวงทั้งสองคดี ผู้ต้องหาเป็นบุคคลเดียวกัน ก่อเหตุยิงรถกระบะก่อนย้อนมาก่อเหตุยิงบนสะพานข้ามรางรถไฟ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย
วันนี้ (9 ธ.ค. ) ตำรวจภูธรภาค 7 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 แถลงผลการจับกุมคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 คดี ซึ่งเกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2568 โดยมี พล.ต.ต.อาทร ชิ้นงาม ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ, พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ, พ.ต.อ.จอม สิงห์น้อย ผกก.สส.ภ.จว.ประจวบฯ และ พ.ต.อ.ไพทูล เขียนพรมเขียน ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ ร่วมแถลงข่าว
คดีที่ 1 : ยิงรถกระบะหน้าร้าน “อู่ประจวบมอเตอร์” เหตุเกิดวันที่ 28 พ.ย. 2568 เวลา 02.37 น. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 35/2 ถนนเพชรเกษม ต.ประจวบคีรีขันธ์ (หน้าร้านอู่ประจวบมอเตอร์) คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกระบะ อีซูซุ ดีแม็ก สีดำ ทะเบียน กจ 5555 ประจวบฯ กระจกหลังและกระจกฝั่งซ้ายทะลุเป็นรู แม้ผู้ขับ นายชญานนท์ หรือแบงค์ อายุ 26 ปี และผู้โดยสาร นายศุภโชค หรือฟอร์ด จะไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่คนร้ายได้เร่งเครื่องหลบหนีไปทันที
จากการสืบสวนตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 ราย คือ นายฐิติพงษ์ หรือตาม อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ จ.290/2568 นายอานุภาพ หรือนิว เรืองโรจน์ อายุ 19 ปี เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนของกลางที่ตรวจยึดได้ ได้แก่ รถยนต์อีซูซุ สีขาว ทะเบียน บพ 9888 ประจวบฯ และกุญแจรถยนต์ ซึ่งพบที่บ้านบิดาของนายอานุภาพ ตำรวจระบุสาเหตุเกิดจาก ความหึงหวง เนื่องจากผู้เสียหายไปคบหาแฟนเก่าของผู้ต้องหา
คดีที่ 2 : ยิงบนสะพานข้ามทางรถไฟ ดับ 1 เจ็บ 1 เหตุเกิดวันที่ 7 ธ.ค. 2568 เวลา 01.10 น. บนสะพานข้ามทางรถไฟ ต.ประจวบคีรีขันธ์ คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชายสองราย คือนายสหรัฐ (นามสมมุติ) เสียชีวิตที่โรงพยาบาล นายอำนาจ (นามสมมุติ) บาดเจ็บบริเวณแขนซ้าย คนร้ายหลบหนีหลังจากก่อเหตุทันที ต่อมา ตำรวจได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 2 ราย คือ นายฐิติพงษ์ หรือตาม (ผู้ต้องหาในคดีแรกคนเดียวกัน) ตามหมายจับที่ จ.291/2568 นายอดิศรณ์ หรือเขต อายุ 23 ปี ตามหมายจับที่ จ.292/2568
ตรวจยึดของกลางจำนวนมาก รวมถึง รถจักรยานยนต์ PCX 160 สีขาว-ดำ ทะเบียน 1กธ 3637 ประจวบฯ เสื้อผ้า หมวกพรางที่สวมใส่วันเกิดเหตุ โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดหลายรายการ
ตำรวจเผยสาเหตุคดีที่ 2 เกิดจาก ความหึงหวงเช่นเดียวกัน ผู้เสียชีวิตคบหาแฟนเก่าของผู้ต้องหา ทำให้คนร้ายลงมือก่อเหตุซ้ำ
ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่น ร่วมกันพยายามฆ่า ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมถึงความผิดอื่นตามพฤติการณ์ของแต่ละคดี