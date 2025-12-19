TOA เปิดตัวเทรนด์สี 2026 ‘The Pigmentum’ เมื่อสีสันคือพลังขับเคลื่อนชีวิต พร้อมเจาะลึก 4 กลุ่มสี สะท้อนตัวตน จาก 5 สถาปนิกนักออกแบบชั้นนำ

ในทุกๆ ปี วงการสีทาอาคาร ต่างตั้งตารอการประกาศเทรนด์สีใหม่จาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำตลาดสีอาคารอันดับหนึ่งของไทย และสำหรับปี 2026 นี้ TOA ได้ก้าวข้ามคำว่า 'เฉดสี' ไปสู่การสร้างพลัง แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิต ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดล้ำที่ชื่อว่า “The Pigmentum” ประกอบด้วย 4 กลุ่มเทรนด์สีที่สะท้อนถึงพลังของอารมณ์ ความคิด และจิตใจ โดยความร่วมมือกับ 5 สถาปนิกนักออกแบบชั้นนำของประเทศไทย
ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่บนความเร่งรีบ การแข่งขัน และการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง คอนเซ็ปต์นี้จึงสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่า "สี" ไม่ใช่แค่เครื่องตกแต่ง แต่คือ "ภาษาของอารมณ์และตัวตน เมื่อเราเลือกสีที่สอดคล้องกับพลังภายใน มันจะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจและสร้าง 'Momentum' ใหม่ให้กับชีวิต ภายใต้แนวคิด “The Pigmentum” คำที่เกิดจากการผสานระหว่าง “Pigment” (สี) และ “Momentum” (แรงขับเคลื่อน) สะท้อนถึงพลังภายในของมนุษย์ที่ผลักดันให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
TOA COLOR TRENDS 2026 จึงเป็นมากกว่าเทรนด์ แต่มันคือการปลุกพลังสงบจากภายในให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ด้วยการสื่อถึงพลังของอารมณ์ ความคิด และจิตใจ ให้ทุกคนค้นพบพลังของตนเองผ่านเฉดสี
ความน่าเชื่อถือของเทรนด์สีนี้ถูกยกระดับขึ้นด้วยความร่วมมือกับนักสถาปนิก นักออกแบบชั้นนำของไทย ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจ 'ความหมายของการใช้ชีวิต' ผ่านการออกแบบพื้นที่ และสร้างแรงบันดาลใจจนก่อให้เกิดเทรนด์สีใหม่ ได้แก่ ศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ สถาปนิก และกรรมการผู้จัดการบริษัท Atelier of Architects เมษา นพคุณ และ ภูมิศักดิ์ เฑียรฆประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง Dot Line Plane สองสถาปนิกที่มุ่งเป็น “Life Creator” เอกภาพ ดวงแก้ว ผู้ก่อตั้ง EKAR Architects ณัฐพล เตโชพิชญ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Looklen Architects และ ดุลยพล ศรีจันทร์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ของแบรนด์ PDM ซึ่งเป็น Creative Business ที่ใช้ "ดีไซน์เป็นแกนหลัก" (Product Design Matters)
การร่วมมือครั้งนี้ได้กลั่นกรองเทรนด์สีออกมาเป็น 4 กลุ่มหลัก ที่พร้อมจะเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นพื้นที่แห่งพลังงานที่สมดุลและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1. QUIETLUX – ความสง่างามอย่างไร้กฎเกณฑ์ (Quiet Luxury) เป็นเฉดสีแห่งความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ที่เน้นความสง่างามโดยไม่จำเป็นต้องโอ้อวด สีกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย แต่ยังคงไว้ซึ่งรสนิยมและความมั่นคง อาทิ สี Mushroom White, สี Light Caramel
2. REGROUNDING – กลับสู่รากแท้แห่งสมดุล เทรนด์นี้ชวนให้เราหยุดพัก ทบทวน และ “อยู่กับปัจจุบัน” เพื่อค้นพบความสมดุลที่แท้จริงในชีวิตที่วุ่นวาย เป็นเฉดสีที่ให้ความรู้สึกมั่นคง เชื่อมโยงกับพื้นดิน และความจริงใจ อาทิ สี Whale Grey, สี Old Brick
3. NEO-NATURE – ธรรมชาติและนวัตกรรมที่กลมกลืน การผสานความงามและความสมดุลของธรรมชาติเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างลงตัว เป็นการสร้างสรรค์พื้นที่ที่รู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา แต่ยังคงฟังก์ชันและประสิทธิภาพที่ทันสมัย อาทิ สี Thai Herb, สี Forest Treasure
4. COLORRUPTOR – สีแห่งการเปลี่ยนแปลง สีของผู้กล้าที่พร้อม “ปลดพลัง” และแสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่กล้าแตกต่าง สะท้อนความมั่นใจที่พร้อมท้าทายกรอบเดิม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังงานที่จัดจ้านให้กับสังคม เป็นกลุ่มสีที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และพลังงานบวกอย่างแท้จริง อาทิ สี Lemon Gate, สี Orange Pulse
TOA COLOR TRENDS 2026 – The Pigmentum จึงเป็นมากกว่าการแนะนำเฉดสี แต่คือการใช้ 'สี' เพื่อขับเคลื่อนความรู้สึก การเติบโต และโลกใบนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างงดงาม สีที่คุณเลือกในปี 2026 จะเป็นพลังผลักดันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถขอรับคำปรึกษาและบริการออกแบบได้จากทีมงาน TOA IdeaColor นักออกแบบมืออาชีพ ที่เว็บไซต์ www.toagroup.com พร้อมให้คำแนะนำทั้งการเลือกใช้เฉดสี และผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์บ้านที่ใช่ให้กับคุณได้อย่างครบครัน