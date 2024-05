CEA OTOP Marché x Shopee ร่วมเฉลิมฉลองแคมเปญใหญ่กลางปีกับ Deal สุดพิเศษ “5.5 CEA OTOP MARCHE LIVE สัมผัสความอร่อยแบบ Thai Taste” จัดเต็มสินค้าโอทอประดับพรีเมียมจากทั่วไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 วันเดียวเท่านั้น!

ต้อนรับซัมเมอร์กันแบบฉ่ำ ๆ กับของสินค้าโอทอปพรีเมียมจากทั่วไทย พาเหรดมาให้ช้อปง่ายแค่ปลายนิ้ว ผ่านการ Live สดบนแพลตฟอร์ม Shopee ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเบอร์ 1 ครองใจนักช้อปชาวไทยอ้างอิงจากรายงาน Ecommerce in Southeast Asia 2566 ของ Momentum Worksพร้อมร่วมลุ้นรับโค้ดส่วนลดสูงสุด 50% และ Shopee Coins แบบจุก ๆ กว่า 1000 Coins รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่ CEA และ Shopee ร่วมสร้างสรรค์ความฟินส่งตรงถึงบ้านคุณ วันเดียวเท่านั้น!! พบกับการไลฟ์สินค้าดีมีคุณภาพกับโปรโมชัน 5.5 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เช่น Crispy Go ขนมผักโขมอินทรีย์อบกรอบที่ใช้วัตถุดิบจากผักโขมออร์แกนิก, Vera Gold เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมน้ำผลไม้เเท้ ๆ ที่คัดสรรวัตถุดิบเปี่ยมคุณภาพมาเเปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, สุคันธา ขนมไทยคุณภาพส่งออกที่สะท้อนความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิชั้นดีที่ผสานเข้ากับความหอมหวานของน้ำตาลโตนดและสมุนไพรไทยโรยหน้าด้วยเมล็ดธัญพืช, เนอวาน่า ไฮ โซ​จู​ไร้แอลกอฮอล์​ที่มีส่วนผสมจากกัญชา เครื่องดื่มถูกกฎหมาย​มาตรฐาน อย. โดยได้แรงบันดาลใจมาจากผลไม้ 4 ชนิดที่มีรสชาติดีที่สุดประจำแต่ละฤดูกาลในเกาหลี ฯลฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htts://www.shopee.co.th/m/ceaotop การจัดกิจกรรม “CEA OTOP Marché x Shopee” ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กับ Shopee อีคอมเมิร์ซเบอร์ 1 ครองใจนักช้อปชาวไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อของดีทั่วไทยที่การันตีรสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังผสานความสร้างสรรค์ของแต่ละพื้นที่ไว้ได้อย่างลงตัว ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2567 ที่ Shopee มาร่วมอุดหนุนของอร่อยโอทอปไทยแบบพรีเมียมกัน!—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ ให้เติบโต และส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจและประเทศในระดับสากลอ้างอิงจากรายงาน Ecommerce in Southeast Asia 2566 ของ Momentum Works