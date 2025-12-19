กทพ.ดัน”ทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย”เซ็น MOU” ไฟฟ้า-ประปา-สื่อสาร”วางบนโครงสร้าง คาดชงครม.ปี 69 ลงทุน 5.5 หมื่นล้านบาท

กทพ.เซ็น MOU ร่วม 3 หน่วยงาน วางท่อไฟฟ้า ประปา สื่อสาร บนโครงสร้าง”ทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย” ลดลงทุนซ้ำซ้อน สรรูปแบบลงทุนปี 69 ชงครม. เล็งเก็บค่าผ่านทาง 1,000 บาท ด้านพิพัฒน์”เผยปชช.-ผู้ประกอบการกว่า 90% หนุน ชี้เดินทางสะดวก สร้างเศรษฐกิจบนฝั่ง เล็งขยายสนามบิน”สุราษฏร์-นครศรีฯ”
วันที่ 19 ธันวาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เพื่อรองรับระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงานสาธารณูปโภค ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี, อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีระยะทางประมาณ 37 กม. วงเงินลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาท การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันของ 4 หน่วยงาน เป็นการแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ควบคู่กับการระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และถือเป็น จุดเริ่มต้นของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติอย่างรอบด้านทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความรอบคอบ โปร่งใส และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง
โครงการนี้จะมีการนำท่อประปา สายไฟฟ้า สายโทรคมนาคม รวมไปกับโครงสร้างสะพาน เพื่อความปลอดภัยมากกว่าการทำท่อประปา ไฟฟ้า และสายสื่อสาร ลอดใต้ทะเลที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อาทิ พายุต่างๆ หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสมอเรือ และยังทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น จากปัจจุบัน จาก อ.ดอนสัก ไปยังเกาะสมุย ใช้เรือเฟอร์รี่เป็นหลัก ใช้ระยะเวลาเดินทางมาก และมีข้อจำกัดในการเดินทางช่วงกลางคืนและช่วงที่มีมรสุม
“ส่วนตัวมีข้อห่วงใยฝากให้ กทพ.คำนึงถึงการออกแบบที่มีความแข็งแรงรองรับช่งเกิดมรสุม รวมไปถึงการปิดใช้ ในช่วงฤดูมรสุม หรือไม่ เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ ให้ประเมินปริมาณจราจรบนเกาะสมุย ว่าจะเกิดความแออัดมากขึ้นแค่ไหน ไม่ควรให้ซ้ำรอย ปัญหารถติดเหมือนที่จังหวัดภูเก็ต ควรหารือกับกรมทางหลวง เพื่อวางแผนเพิ่มเส้นทางจราจร รองรับ รวมถึง การเชื่อมโยงจากเกาะสมุยไปยัง เกาะพะงันและเกาะอื่นๆไว้ด้วย”นายพิพัฒน์กล่าว
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย จะเป็นโครงการที่สร้างการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับพื้นที่บนฝั่งโดยเฉพาะที่ อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี และอ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากการเดินทางมายังเกาะสมุยมีความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้สร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มกับทั้งที่พัก และโรงแรมบนฝั่ง นอกจากนี้ คาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวทางอากาศเพิ่มจากสนามบินที่ใกล้เคียง 2 แห่ง คือ สนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินนครศรีธรรมราช ซึ่งให้กรมท่าอากาศยาน เตรียมแผนพัฒนาขยายขีดความสามารถ โดยเฉพาะการขยายความยาวรันเวย์เพื่อรองรับเครื่องบินลำใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
โครงการนี้มีการศึกษาและทำประชาพิจารณ์ หลายครั้งตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งชาวบ้านและผู้ประกอบการบนเกาะสมุยกว่า 90% เห็นด้วย แต่ในเมื่อยังไม่ 100% ก็มีความเห็นต่างบ้าง ทั้งนี้ เมื่อเอาส่วนใหญ่ ก็ควรจะก่อสร้างได้ ซึ่งการสร้างสะพานนี้จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอีกฝั่งทะเลคือฝั่งอ่าวไทย ถ้าในอนาคตแลนด์บริดจ์เกิดขึ้น ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ส่วนผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ ก็คงต้องทำการศึกษาต่อไปว่า เมื่อมีสะพานแล้วจะคุ้มทุนหรือไม่ อาจจะมีการย้ายจากอ.ดอนสักในปัจจุบันไปอยู่ที่ อ.ไชยา หรือ อ.บ้านดอนในจ.สุราษฎร์ธานีแทนก็ได้ คนจากชุมพรหรือสงขลาอาจสะดวกกว่าก็ได้
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า ความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน หากประเมินต้นทุน สายเคเบิลใต้น้ำ เฉลี่ย 20-30 กม.อยู่ที่ 4,000-5,000 ล้านบาท หากนำสายเคเบิลมาวางบนสะพานจะคิดเพียงค่าใช้พื้นที่ในอัตราราชการ
ทั้งนี้ กทพ.ได้รับโอนโครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย จากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เมื่อปี 2565 เพราะโครงการมีค่าก่อสร้างสูง หากลงทุนโดยหน่วยงานรัฐ จะกระทบงบประมาณ จึงปรับแนวคิดเป็นทางด่วน ใครใช้ใครจ่าย โดยได้ศึกษาความเหมาะสม (feasibility study) โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย มีระยะทางประมาณ 37.41 กม. มูลค่าลงทุน 55,000 ล้านบาท คาดสรุปผลศึกษา ในเดือน ม.ค. 2569 จากนั้น จะศึกษารูปแบบการลงทุนและการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีความอ่อนไหวในด้านการใช้พื้นที่ป่าไม้และการก่อสร้างใกล้แนวเขตปะการัง คาดว่า จะสามารถเสนอให้ที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการได้ ช่วงปลายปี 2569 เริ่มกระบวนการประมูล ในปี 2571 ก่อสร้างในปี 2572 คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2576
นายสุรเชษฐ์กล่าวว่า สำหรับรูปแบบ เป็นเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP ) ส่วนระยะเวลาอยู่ระหว่างการศึกษา แต่รูปแบบน่าจะเป็น Net Cost (เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารโครงการทั้งหมด รวมถึงรับความเสี่ยงด้านรายได้เอง) เพราะต้นทุนสูง โดยประเมินเก็บค่าผ่านทาง 1,000 บาท/คัน
ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การลงนาม MOU โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านมาเกาะสมุยเคยประสบปัญหาไฟฟ้าดับจากความเสียหายของระบบสายส่งใต้น้ำ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและซ่อมบำรุงได้ยากโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้สามารถวางระบบสายส่งไฟฟ้าหลักบนโครงสร้างสะพานทางพิเศษที่มีความปลอดภัยและเสถียรมากขึ้น ช่วยลดการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมสนับสนุนระบบไฟฟ้าที่มั่นคง
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เป็นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่วมกัน เกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญ แต่ยังเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โครงการดังกล่าวจะเอื้อให้สามารถวางระบบท่อ ส่งน้ำประปาขนาดใหญ่ผ่านโครงสร้างทางพิเศษได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน การประปาส่วนภูมิภาคพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบน้ำที่มั่นคง และรองรับการเติบโตของเกาะสมุยในอนาคต
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่จำเป็นต้องมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีเสถียรภาพและทันสมัย ปัจจุบันบางพื้นที่ยังประสบปัญหาสัญญาณไม่เสถียรจากข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานเดิมและปริมาณ การใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยจะเอื้อให้ NT สามารถวางโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงบนโครงสร้างสะพานที่มีความมั่นคงและปลอดภัย รองรับเทคโนโลยีอนาคต อาทิ 5G, Smart City, Smart Tourism และบริการดิจิทัลต่าง ๆ NT พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับระบบสื่อสารของเกาะสมุยให้มีความเสถียร ทันสมัยและรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน