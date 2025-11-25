สทนช.สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ

เพจสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 25 พ.ย. 68 เวลา 7.00 น.
1. สภาพอากาศวันนี้ : หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
คาดการณ์ : วันที่ 26 - 30 พ.ย. 68 ภาคใต้จะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตรา และอ่าวเบงกอลตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน
พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่ 25 – 26 พ.ย. 68 หลังจากนั้นจะมีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ ในช่วงวันที่ 28 - 30 พ.ย. 68 ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้พายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ โดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก สะสมมากกว่า 200 มม. ช่วงวันที่ 25 – 26 พ.ย. 68 ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2. สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม : ปริมาณน้ำรวม 90% ของความจุเก็บกัก (72,291 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ 83% (48,168 ล้าน ลบ.ม.)
3. คุณภาพน้ำ ณ จุดเฝ้าระวัง แม่น้ำสายหลัก น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ : วานนี้ (24 พ.ย. 68) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช. ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศชภ.) ได้หารือร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา หลังพบว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้ที่บริเวณสถานี X.173A อ.สะเดา จ.สงขลา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงจะส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ตอนกลางและปลายน้ำ โดยคาดว่าในวันที่ 25 พ.ย. 68 ที่สถานี X.90 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าระดับตลิ่ง 2.90 – 3.20 ม. และสถานี X.44 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าระดับตลิ่ง 2.60 – 3.00 ม. จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลการอพยพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกันนี้ สทนช. จะร่วมกับทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด
5. พื้นที่ประสบอุทกภัย : วันที่ 24 พ.ย. 68 เกิดสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ 20 จังหวัด 140 อำเภอ ได้แก่ จ.พิษณุโลก (อ.บางระกำ) จ.นครสวรรค์ (อ.เมืองฯ ชุมแสง พยุหะคีรี และโกรกพระ) จ.อุทัยธานี (อ.เมืองฯ) จ.ชัยนาท (อ.วัดสิงห์ มโนรมย์ เมืองฯ สรรคบุรี และสรรพยา) จ.สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี และพรหมบุรี) จ.อ่างทอง (อ.เมืองฯ ป่าโมก ไชโย และวิเศษชัยชาญ) จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บ้านแพรก ลาดบัวหลวง มหาราช นครหลวง และบางซ้าย) จ.ปทุมธานี (อ.เมืองฯ และสามโคก) จ.นนทบุรี (อ.เมืองฯ บางกรวย และปากเกร็ด) จ.สุพรรณบุรี (เมืองฯ บางปลาม้า สองพี่น้อง อู่ทอง ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ และเดิมบางนางบวช) จ.นครปฐม
(อ.บางเลน สามพราน นครชัยศรี กำแพงแสน ดอนตูม เมืองฯ และพุทธมณฑล) จ.สุราษฏร์ธานี (อ.ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ และเคียนชา) จ.นครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด เมืองฯ ท่าศาลา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ นาบอน สิชล ฉวาง ทุ่งสง เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร ลานสกา บางขัน พระพรหม ช้างกลาง ปากพนัง จุฬาภรณ์ นบพิตำ ทุ่งใหญ่ พิปูน เชียรใหญ่ และถ้ำพรรณรา) จ.ตรัง (อ.นาโยง ห้วยยอด รัษฎา ย่านตาขาว วังวิเศษ กันตัง เมืองฯ สิเกา และปะเหลียน) จ.พัทลุง (เมืองฯ ควนขนุน กงหรา เขาชัยสน ศรีนครินทร์ บางแก้ว ป่าบอน ปากพะยูน ศรีบรรพต ป่าพะยอม และตะโหมด) จ.สตูล (อ.ควนโดน ละงู ท่าแพ มะนัง ควนกาหลง เมืองฯ และทุ่งหว้า) จ.สงขลา (อ.รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย) จ.ปัตตานี (อ.สายบุรี แม่ลาน โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ไม้แก่น ยะหริ่ง ปะนาเระ ทุ่งยางแดง กะพ้อ หนองจิก และเมืองฯ) จ.ยะลา (อ.เมืองฯ รามัน เบตง และบันนังสตา) และ จ.นราธิวาส (อ.บาเจาะ ยี่งอ เมืองฯ ระแงะ ตากใบ สุไหงปาดี และศรีสาคร)