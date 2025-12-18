เปิดสัญจรแล้ว!ถนนพท.4004"พัทลุง"วิ่งฉิว 25 กม.เชื่อมทะเลสาบสงขลา เพิ่มความสะดวกเดินทางท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย พท.4004 จ.พัทลุง เสร็จสมบูรณ์ เปิดให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลสาบสงขลาควบคู่กับหนุนภาคคมนาคมขนส่ง ไปสู่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา - สตูล ในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 แยก ทล.4081 - บ้านฝาละมี อำเภอเขาชัยสน, บางแก้ว, ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร ดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 429.500 ล้านบาทเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 แยก ทล.4081 - บ้านฝาละมี อำเภอเขาชัยสน, บางแก้ว, ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบแห่งเดียวของประเทศไทย เมื่อถนนสายดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จได้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาว พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางไปสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยังช่วยรองรับปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 บริเวณตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน ผ่านอำเภอบางแก้ว เลียบทะเลสาบสงขลา ไปสิ้นสุด กม.ที่ 25+616 บริเวณตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน ระยะทางดำเนินการ 25.616 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 - 2.50 เมตร พร้อมขยายความกว้างสะพานเดิม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัย