บางจากฯแจงละเอียดขายน้ำมันไปลาว

บางจากฯ ยืนยันการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ซื้อไป สปป.ลาว เป็นธุรกรรมปกติ ไม่มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และมีระบบติดตามชัดเจน
นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า การจำหน่ายน้ำมันให้กับผู้ซื้อไปยังสปป.ลาว เป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าตามปกติ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โดยผู้ซื้อทุกรายได้มีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการถึงวัตถุประสงค์การใช้น้ำมัน โดยเป็นการนำไปใช้ภายในสปป. ลาว อาทิ สำหรับสถานีบริการน้ำมันของตนเอง การจำหน่ายต่อให้สถานีบริการอื่น รวมถึงการใช้ในโครงการเหมืองและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่กำหนด โดยไม่มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ การขนส่งน้ำมันทุกเที่ยวมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามเส้นทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดส่งมอบปลายทางอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อยืนยันสถานที่จัดส่งและการใช้งานจริง