กรมทางหลวงตั้งเป้าพัฒนาสู่"ทางหลวงคาร์บอนต่ำและความยั่งยืน" ในปี 2040

กรมทางหลวง สัมมนาผู้บริหารปี 2569 ตั้งเป้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศขับเคลื่อนภารกิจสู่ “ทางหลวงคาร์บอนต่ำและความยั่งยืน” ภายในปี 2040 "ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรื่อง “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายทางหลวงคาร์บอนต่ำและความยั่งยืน (DOH Missions Toward Low Carbon and Sustainability Goals)” ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมทางหลวงเข้าร่วม
การสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญ ที่กรมทางหลวงได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ลงนาม“ปฏิญญากรมทางหลวงมุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำและความยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2040” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจทางหลวงในการลดคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการเดินหน้าขับเคลื่อน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาทางหลวงให้ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ การบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย และการยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านความยั่งยืน
ภายในงาน มีวิทยาภายนอกในการปาฐกถาพิเศษ บรรยาย และแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมอง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกอาวุโส ผู้รับผิดชอบประเทศไทย ในหัวข้อ “กรมทางหลวงกับทิศทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายทางหลวงคาร์บอนต่ำและความยั่งยืน” คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Nationally Determined Contribution NDCs)” คุณกชกร วรอาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กรมทางหลวงปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Adaptation Plan)” และ รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตสำหรับผู้บริหาร” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารกรมทางหลวงจะนำความรู้และมุมมองใหม่ๆ ไปต่อยอดพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ กรมทางหลวงยืนยันความมุ่งมั่นในการเดินหน้าสู่เป้าหมาย “ทางหลวงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ภายในปี ค.ศ. 2040” โดยจะผสานมิติสิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว