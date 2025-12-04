EA พร้อมหนุนกฎหมาย Climate ยันบทบาทเอกชนไทยพร้อมขับเคลื่อนสู่ Net Zero

พลังงานบริสุทธิ์ พร้อมหนุน“กฎหมาย Climate ฉบับประวัติศาสตร์” ยืนยันบทบาท “ผู้นำภาคเอกชนไทย” ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำกับร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับแรกของไทย
นายฉัตรพล ศรีประทุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าาว่จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็น “กฎหมาย Climate ฉบับประวัติศาสตร์” และเป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม ร่างกฎหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ยุคของ Carbon Pricing, คาร์บอนเครดิต, พลังงานสะอาด, Green Logistics และการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกแบบเป็นระบบ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้วางรากฐานโครงสร้างสำคัญของประเทศไว้อย่างชัดเจน ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก กองทุนภูมิอากาศ รวมถึงกลไกด้านตลาดคาร์บอน อาทิ ระบบ ETS, ภาษีคาร์บอน และการรับรองคาร์บอนเครดิตเป็นทรัพย์สินตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดความเสี่ยงด้านนโยบาย และเปิดโอกาสทางการแข่งขันให้กับธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมความพร้อมของภาคธุรกิจไทยในการรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า เช่น CBAM
ดังนั้น EA ในฐานะผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบวงจรของประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจบนแนวทางคาร์บอนต่ำมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และมีความพร้อมในการขยายบทบาทให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายฉบับใหม่ในทันที ทั้งในมิติพลังงานสะอาด ระบบกักเก็บพลังงาน การขนส่งไฟฟ้า และโซลูชันด้านคาร์บอน กฎหมายฉบับใหม่นี้จึงถือเป็น “แรงส่ง” ที่ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ EA อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว
ในมิติของคาร์บอนเครดิต EA ยังคงตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำในระดับสากล โดยเป็น องค์กรแรกของโลกที่สามารถถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตไปยังรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสภายใต้กรอบ Article 6.2 ของความตกลงปารีส จากโครงการ Bangkok E-Bus และล่าสุดยังได้รับ 2 รางวัลใหญ่จากเวที T-VER Awards 2568 สะท้อนศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงตลาดคาร์บอนไทยกับกลไกระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
“การมาถึงของกฎหมาย Climate ฉบับแรกของไทยคือจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศ และเป็นโอกาสสำคัญของภาคธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอย่างจริงจัง EA ดำเนินงานบนแนวทางคาร์บอนต่ำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน หรือยานยนต์ไฟฟ้า กฎหมายฉบับนี้จะช่วยเสริมความชัดเจนด้านนโยบาย และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบริษัทที่มีความพร้อม เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบที่โลกต้องการในยุค Net Zero”นายฉัตรพลกล่าว