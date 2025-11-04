GCC ผนึก อเกต คอมมิวนิเคชั่น เปิดตัวโซลูชั่นความยั่งยืนแบบครบวงจร

โกลบอล คาร์บอนฯ ผนึกกำลัง อเกต คอมมิวนิเคชั่น สร้างโซลูชั่นความยั่งยืนแบบครบวงจร เพื่อช่วยองค์กรแก้ Pain Point การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นำร่องเจาะกลุ่มลูกค้าบมจ. และบริษัทส่งออก ผลักดันให้ไทยก้าวสู่Net Zero
นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คาร์บอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ GCC เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากเผชิญ Pain Point ด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการขาดความรู้ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ,การขาดความเข้าใจและการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ ทั้งในไทยและระดับโลก และการขาดมุมมองในการสื่อสารเรื่องความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ส่งผลให้หลายองค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมแม้ว่ามีเป้าหมายสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)ก็ตาม ทำให้ภาพรวมประเทศไทยขับเคลื่อนสู่ Net Zero ได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น
“ที่ผ่านมา เราเห็นหลายองค์กรตื่นตัวกันเรื่องการปรับตัวเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ในความเป็นจริง ความรู้ความเข้าใจในการจัดการก๊าซเรือนกระจกยังกระจุกตัวอยู่เพียงแค่องค์กรชั้นนำบางส่วน สังเกตได้จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพบว่ามีองค์กรประมาณ 458 บริษัทหรือคิดเป็น 54% จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดที่รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีเพียงราว 274 บริษัทหรือคิดเป็น 32% ที่ดำเนินการครบ ทั้งการประเมินการปล่อย (ครบ 3 Scope) และการทวนสอบ (Verify) ก๊าซเรือนกระจกอย่างครบกระบวนการ” นายตรีเทพ กล่าว
ล่าสุด บริษัทจึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อผสานความเชี่ยวชาญระหว่างที่ปรึกษาด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร สร้างโซลูชั่นด้านความยั่งยืนแบบครบวงจร เพื่อช่วยองค์กรแก้ Pain Point ข้างต้น โดยอเกต คอมมิวนิเคชั่น มีทีมงานที่ได้รับการอบรมความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกจากทาง GCC โดยตรง เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง พาองค์กรไทยปรับตัวพร้อมสู่ยุค Net Zero สื่อสารสิ่งที่องค์กรกำลังทำให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
นางสาวอัญญาพร ธรรมติกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กล่าวว่า หลายองค์กรเผชิญความท้าทายในการสื่อสารเรื่องความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ บางองค์กรมีเป้าหมายใหญ่แต่ยังไม่มีการสื่อสารที่ต่อเนื่อง ดังนั้นความร่วมมือกับ GCC ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการจัดการก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สื่อสารสิ่งที่กำลังทำได้ชัดเจน ถูกต้อง และตรงจุดมากขึ้น
ล่าสุด บริษัทและ GCC จึงได้ร่วมกันสร้างโซลูชั่นภายใต้ชื่อ “องค์กรทำดี เป็นที่รับรู้อย่างถูกต้อง” โดยมีบริการครบวงจรที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับตัวไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รับการรับรู้จากสังคมในฐานะองค์กรที่มีความมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในการร่วมดูแลสภาพภูมิอากาศของโลก
“ในยุคที่โลกมุ่งสู่ Net Zero การสื่อสารไม่ใช่เรื่องปลายทางอีกต่อไป แต่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อน องค์กรที่ทำดี ต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรู้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสร้างความร่วมมือได้กว้างขวางมากขึ้น เราเชื่อว่าการผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทจะช่วยให้องค์กรไทยสามารถยกระดับการสื่อสารด้านความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายหลักของโซลูชั่นนี้จะมุ่งไปที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการระดับโลก เช่น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน หรือ CBAM เพื่อช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้องค์กรกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรก” นางสาวอัญญาพร กล่าว