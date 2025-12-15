“กลุ่มรัสเซีย” มาแรงท่องเที่ยวไทย ไทยแชมป์ถูกค้นหาสูงสุด

ผู้จัดการรายวัน 360- Yango Ads เผยไทยเป็นเดสติเนชั่นท่องเที่ยวอันดับ 1 ของชาวรัสเซียและนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการ ต่อปีมาเยือนไทยร่วม 1.6 ล้านคน ติดท็อป 5 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด “Yango Ads” เผยอินไซด์นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เล่นโซเชียลในแพลตฟอร์มที่ต่างจากไทย วัฒนธรรมการสื่อสารยังเชื่อมต่อให้เข้าใจตรงกันได้ยาก Yango Ads จึงพร้อมนำเสนอบริการเพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ในกลุ่มนี้เพิ่ม พร้อมเผยว่าปัญหาสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาไม่มีผล ชาวรัสเซียยังพร้อมมาเที่ยวเมืองไทย
นางสาวเนฮะ ดาวาร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Yango Ads ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโฆษณา (AdTech) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง และไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งไทยเองมีการปรับแผนด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น เน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้จ่าย มากกว่าให้ความสำคัญกับตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาไทยหลัก ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 7 ธันวาคม 2568 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 30,273,872 คน โดยในจำนวนนี้พบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียติดอันดับหนึ่งในห้าตลาดนักท่องเที่ยวหลักของไทย มีจำนวนถึง 1,685,931 คน อ้างอิงจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สอดคล้องกับรายงานการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ฉบับล่าสุดของ Yango Ads ที่ซี้ให้เห็นว่า การค้นหาจุดหมายการเดินทางมายังประเทศไทยจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซียโตเพิ่มขึ้นถึง 49% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 15% จากปี 2567 ทำให้ประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ถูกค้นหามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงได้ จากกลุ่มนักท่องเที่ยว สะท้อนทิศทางการฟื้นตัวที่สอดรับกับเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งชาติและจำนวนผู้เดินทางต่างชาติที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า จุดหมายท่องเที่ยว 3 อันดับแรก คือ ภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพฯ โดยภูเก็ตครองอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ถูกค้นหามากที่สุดของไทย แม้ยอดค้นหาสูงขึ้นเพียง 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่พัทยาเป็นเมืองที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจเป็นอันดับสอง โดยมียอดค้นหาเพิ่มขึ้น 17% และกรุงเทพฯ เป็นอันดับที่สาม โดยมียอดค้นหาเพิ่มขึ้น 32%
นอกจากนี้พบว่ามีการมองหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น หัวหิน มีการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 15% และเกาะช้างมียอดค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 8% ”ความต้องการท่องเที่ยวระยะไกลยังคงได้รับความนิยมสูงมากจากชาวรัสเซีย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซีย ซึ่งให้ความสนใจการเดินทางมายังกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นสูงถึง 49% ในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมา ขณะที่ไตรมาส 4 และไตรมาส 1 เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด “จากปัญหาการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ ยังไม่เห็นสัญญาณหรือผลกระทบกับชาวรัสเซีย ที่ยังพร้อมมาเที่ยวเมืองไทยเช่นเดิม กับจุดหมายปลายทางทั้ง 3 ที่ ภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพฯ ที่ห่างไกลจากการปะทะกันครั้งนี้“
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ยังพบอีกว่า 1. เทรนด์การจองใกล้วันเดินทาง แบบ "ฉับไว-ตัดสินใจเร็ว" จองวันนี้พรุ่งนี้บิน(Last-Minute Bookings) เป็นจุดเด่นของชาวรัสเซีย ซึ่ง 95% ของการค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวไทยจากนักท่องเที่ยวผู้ใช้ภาษารัสเซีย สะท้อนแนวโน้มการจองทัวร์การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เน้นความคล่องตัว ตัดสินใจเร็ว และปรับเปลี่ยนราคาตามความต้องการของตลาด (Dynamic Pricing)
2.การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่สนใจมาท่องเที่ยวไทย จะมีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง และสนใจทริปมาเที่ยวในหลายรูปแบบ ทั้ง ทริปงานแต่งงาน การท่องเที่ยวเชิง Wellness รวมถึงการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนระยะยาว สะท้อนให้เห็นถึงประเทศไทยกำลังขยายฐานนักท่องเที่ยวพรีเมียมและมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากขึ้น
3.ดีมานด์ที่พักขยับตามพฤติกรรมใหม่ โดยโรงแรมสำหรับนักธุรกิจมีอัตราการค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นสูงถึง 40% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากเทรนด์การเดินทางแบบผสมผสานธุรกิจและพักผ่อน รวมถึงการทำงานระยะไกล (Remote Work)
ขณะเดียวกันรีสอร์ตยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก ส่วนโรงแรมสำหรับครอบครัว สปา และบูทีคมีการค้นหาที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมการจองแบบนาทีสุดท้ายใกล้วันเดินทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับความสะดวกและห้องว่างเป็นหลัก
4.ธุรกิจท่องเที่ยวเร่งเพิ่มงบการตลาดดิจิทัลรับความต้องการที่สูงขึ้น โดยพบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เพิ่มงบโฆษณาออนไลน์ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโฆษณาเชิงประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทยจากกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษารัสเซียเติบโตขึ้น 44% ขณะที่โรงแรม สายการบิน ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ (OTAs) และหน่วยงานการท่องเที่ยวต่างแข่งกันแย่งชิงความสนใจนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันนี้
นางสาวเนฮะ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนับว่าเป็นความท้าทายสำคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและเสิร์ชเอนจินที่นักการตลาดในไทยอาจจะยังไม่คุ้นชิน อีกทั้งยังคาดหวังเนื้อหาที่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและบริบทท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงแค่การแปลข้อความโดยตรง ทั้งนี้ทาง Yango Ads พร้อมให้บริการ 3 โซลูชั่นสำหรับลูกค้าในประเทศไทย ที่สนใจทำตลาดนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซียเหล่านี้
โดยตลอด 3 ปีที่เข้ามาให้บริการในไทย มีลูกค้าเติบโตต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวโดยตรงอย่างโรงแรม สายการบิน และทางอ้อมต่างๆ ล่าสุดกับสินค้า FMCG ก็สนใจตีตลาดรัสเซียเช่นกัน ซึ่งทาง Yango Ads มีเครื่องมือครีเอทีฟ AI ที่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำให้การสื่อสาร ลดช่องว่างด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหม่ๆ ที่สำคัญ AI นี้ ยังสามารถ "วิเคราะห์ความต่างทางวัฒนธรรม" ได้อย่างแม่นยำ ไม่ใช่เพียงแปล ข้อความแบบคำต่อคำ แต่สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบท ภาษา ความรู้สึก และพฤติกรรมผู้ใช้ที่พูดภาษารัสเซียได้อย่างลึกซึ้ง “แนวทางนี้ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ชมทำให้โรงแรม รีสอร์ต สถานที่ท่องเที่ยว และองค์กรด้านการท่องเที่ยวของไทยสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้มากขึ้น พร้อมต่อยอดโอกาสจากความต้องการท่องเที่ยวไทยที่ยังเติบโตแข็งแกร่งตามรายงานการท่องเที่ยวฉบับพิเศษไตรมาส 3 ปี 2568 จาก Yango Ads” นางสาวเนฮะ กล่าว