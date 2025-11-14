ชวนเที่ยวงาน BEM Happy Journey 2025 "เยา ยัง เยี่ยม" 28-30 พ.ย. นี้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หยิบยกย่านแห่งเรื่องราวเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพฯ มาเปิดม่านพาทุกคนเข้าถึงชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า MRT สัมผัสเรื่องราวอันหลากหลายในถิ่นมังกรที่ไม่เคยหลับใหลกับกิจกรรม BEM Happy Journey 2025 "เยา ยัง เยี่ยม" รู้จักเยาวราชในอีกแง่มุม ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งชุมชนวัฒนธรรมไทย-จีนอันแสนยาวนานสู่คนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ แสดงถึงย่านเยาวราชที่ยังสุดยอดและสุดเยี่ยมในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้คนด้วยวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงตลอด 3 วัน 28-30 พฤศจิกายนนี้ ณ สถานีวัดมังกร ทางออก 1 และ 2 โดยจะได้พบกับ
• Yaowarat Exhibition นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้น และนิทรรศการ เยา ยัง เยี่ยม ถนนมังกรไม่เคยหลับ อดีตศูนย์กลางงิ้วแต้จิ๋วของโลก และเสียงของ "คน" เยาวราช ผ่านยุคสมัยต่างๆ
• Exclusive Trips เยือนเยาวราช 3 รูททัวร์กับ 3 สเปเชียลเกสต์: "สายเทพซัปพอร์ตต้องแฮปปี้" บูสดวงให้เด้ง เจ๋งทุกปีเกิด / "สายฟินกับฟู๊ดบอกเลยเวรี่กู๊ดสุดๆ" ร้านลับทำถึง อร่อยแบบไม่มีนอยด์ / "สายอาร์ตพลาดไม่ได้" เสิร์ฟงานอาร์ต เพราะศิลปะไม่ได้อยู่แค่ในแกลเลอรี ติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนที่เฟซบุ๊ค BEM Bangkok Expressway and Metro ตั้งแต่วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2568 (รับจำนวนจำกัด)
• Chinese Opera สะพานเชื่อมคัลเจอร์ จะเจเนอเรชันไหนก็ดูได้ เสน่ห์ "งิ้ว" มหาอุปรากรจีนสะท้านปฐพี 3 วัน 3 เรื่อง 3 รส จากคณะงิ้วอินเตอร์ "ไซ้หย่งฮง" ขุนศึกตระกูลหยาง เปาปุ้นจิ้น และ สามก๊ก ทุกวันเวลา 18.00 น.
• Pop Up Workshops พื้นที่แฮงเอาต์ของคนรักงานคราฟต์ ชวนมาครีเอทงานแฮนด์เมดสไตล์จีน ไม่ว่าจะเป็น ชุนเหลียน หรือตุ้ยเหลียน ศิลปะการอวยพรผ่านตัวอักษรจีน, ถักเชือกจงกัวเจีย และเพ้นต์พัดจีน
• Yaowarat Street Food รวมร้านเด็ดเยาวราชมาอยู่ในงาน อาทิ ร้านจกโต๊ะเดียว, ร้านสิงคโปร์โภชนา, ร้านหอยจ๊อปูทอง เยาวราช, ร้านคั้นกี่ น้ำเต้าทอง และร้านน้ำตาลปั้นโบราณ
พิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษที่มีพาสปอร์ตแสตมป์ นำไปสะสมตราประทับ ครบ 5 ดวง หลังจากช้อป-ชิมที่สตรีทฟู๊ดกว่า 20 ร้านตลอดถนนแปลงนาม และบางส่วนภายในศูนย์การค้า I’m Chinatown แล้วนำมาแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก BEM (มีจำนวนจำกัด)
อย่าพลาดกับ BEM Happy Journey 2025 "เยา ยัง เยี่ยม" ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สถานีวัดมังกร ทางออก 1 และ 2 เดินทางง่าย สะดวก สบาย ด้วยรถไฟฟ้า MRT ปักหมุดที่ ‘สถานีวัดมังกร’ หรือทางรถยนต์ด้วยทางพิเศษศรีรัช ทางลงพระราม 4 ชิดขวามุ่งหน้าหัวลำโพง ตรงเข้าสู่ ถ.เยาวราช แล้วมาร่วมสัมผัสโมเมนต์ดีๆ ร่วมกับชุมชนเยาวราชไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro