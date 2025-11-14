xs
ชวนเที่ยวงาน BEM Happy Journey 2025 "เยา ยัง เยี่ยม" 28-30 พ.ย. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หยิบยกย่านแห่งเรื่องราวเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพฯ มาเปิดม่านพาทุกคนเข้าถึงชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า MRT สัมผัสเรื่องราวอันหลากหลายในถิ่นมังกรที่ไม่เคยหลับใหลกับกิจกรรม BEM Happy Journey 2025 "เยา ยัง เยี่ยม" รู้จักเยาวราชในอีกแง่มุม ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งชุมชนวัฒนธรรมไทย-จีนอันแสนยาวนานสู่คนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ แสดงถึงย่านเยาวราชที่ยังสุดยอดและสุดเยี่ยมในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้คนด้วยวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงตลอด 3 วัน 28-30 พฤศจิกายนนี้ ณ สถานีวัดมังกร ทางออก 1 และ 2 โดยจะได้พบกับ

Yaowarat Exhibition นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้น และนิทรรศการ เยา ยัง เยี่ยม ถนนมังกรไม่เคยหลับ อดีตศูนย์กลางงิ้วแต้จิ๋วของโลก และเสียงของ "คน" เยาวราช ผ่านยุคสมัยต่างๆ

Exclusive Trips เยือนเยาวราช 3 รูททัวร์กับ 3 สเปเชียลเกสต์: "สายเทพซัปพอร์ตต้องแฮปปี้" บูสดวงให้เด้ง เจ๋งทุกปีเกิด / "สายฟินกับฟู๊ดบอกเลยเวรี่กู๊ดสุดๆ" ร้านลับทำถึง อร่อยแบบไม่มีนอยด์ / "สายอาร์ตพลาดไม่ได้" เสิร์ฟงานอาร์ต เพราะศิลปะไม่ได้อยู่แค่ในแกลเลอรี ติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนที่เฟซบุ๊ค BEM Bangkok Expressway and Metro ตั้งแต่วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2568 (รับจำนวนจำกัด)


Chinese Opera สะพานเชื่อมคัลเจอร์ จะเจเนอเรชันไหนก็ดูได้ เสน่ห์ "งิ้ว" มหาอุปรากรจีนสะท้านปฐพี 3 วัน 3 เรื่อง 3 รส จากคณะงิ้วอินเตอร์ "ไซ้หย่งฮง" ขุนศึกตระกูลหยาง เปาปุ้นจิ้น และ สามก๊ก ทุกวันเวลา 18.00 น.


Pop Up Workshops พื้นที่แฮงเอาต์ของคนรักงานคราฟต์ ชวนมาครีเอทงานแฮนด์เมดสไตล์จีน ไม่ว่าจะเป็น ชุนเหลียน หรือตุ้ยเหลียน ศิลปะการอวยพรผ่านตัวอักษรจีน, ถักเชือกจงกัวเจีย และเพ้นต์พัดจีน

Yaowarat Street Food รวมร้านเด็ดเยาวราชมาอยู่ในงาน อาทิ ร้านจกโต๊ะเดียว, ร้านสิงคโปร์โภชนา, ร้านหอยจ๊อปูทอง เยาวราช, ร้านคั้นกี่ น้ำเต้าทอง และร้านน้ำตาลปั้นโบราณ

พิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษที่มีพาสปอร์ตแสตมป์ นำไปสะสมตราประทับ ครบ 5 ดวง หลังจากช้อป-ชิมที่สตรีทฟู๊ดกว่า 20 ร้านตลอดถนนแปลงนาม และบางส่วนภายในศูนย์การค้า I’m Chinatown แล้วนำมาแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก BEM (มีจำนวนจำกัด)

อย่าพลาดกับ BEM Happy Journey 2025 "เยา ยัง เยี่ยม" ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สถานีวัดมังกร ทางออก 1 และ 2 เดินทางง่าย สะดวก สบาย ด้วยรถไฟฟ้า MRT ปักหมุดที่ ‘สถานีวัดมังกร’ หรือทางรถยนต์ด้วยทางพิเศษศรีรัช ทางลงพระราม 4 ชิดขวามุ่งหน้าหัวลำโพง ตรงเข้าสู่ ถ.เยาวราช แล้วมาร่วมสัมผัสโมเมนต์ดีๆ ร่วมกับชุมชนเยาวราชไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro
