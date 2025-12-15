เขย่าวงการปูน! “จิงโจ้ม่วง 2อิน1” ผู้นำนวัตกรรม ‘ปูนก่อ–กาว’ ครบจบในถุงเดียว พิสูจน์ความสำเร็จ สะเทือนวงการปูน จนผู้เล่นใหญ่ขยับตาม!

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ "ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้" ประกาศความสำเร็จของ “ปูนจิงโจ้ม่วง 2อิน1 ก่อ–กาว” ในฐานะ “ผู้นำนวัตกรรมปูน 2อิน1”เจ้าแรกในไทย ที่รวมงานก่ออิฐมวลเบาและงานกาวไว้ในถุงเดียว พร้อมตอกย้ำคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากโครงการชั้นนำ ผู้รับเหมา และช่างผู้ใช้งานทั่วประเทศ สะท้อนภาพความเป็น “ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์” สร้างมาตรฐานใหม่ ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมในวงการปูนมอร์ตาร์
คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ปูนจิงโจ้ม่วง 2อิน1 ก่อ–กาว ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ช่างและผู้รับเหมาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการรวมคุณสมบัติเด่น ในการใช้ก่ออิฐมวลเบาและกาวติดกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นขนาดใหญ่ 60x120 ซม. หรือกระเบื้องผนังขนาด 60x60 ซม. ด้วยคุณสมบัติเด่นที่เหนือกว่า คือ เนื้อปูนเหนียว ยึดเกาะแน่น จัดแนวง่าย ไม่สไลด์ตัว เซตตัวในเวลาที่พอดี ช่วยประหยัดทั้งแรงและเวลา ทำให้จิงโจ้ม่วง 2อิน1 กลายเป็นสินค้ายืนหนึ่งในใจช่าง”
หลังจากการเปิดตัว ปูนจิงโจ้ม่วง 2อิน1 ก่อ–กาว ด้วยการที่สินค้ามีคุณภาพดี ใช้งานได้จริง ไม่มีปัญหาอื่นๆ ตามมา จึงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากช่างผู้ใช้งาน ส่งผลให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็กจำนวนมาก เริ่มพัฒนาสินค้าในแนวคิด 2อิน1 ตามมา ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ในฐานะ ผู้นำนวัตกรรมใหม่ ที่กล้าฉีกกฎการใช้งานเดิมๆ ที่เคยมี เพื่อยกระดับสินค้าให้ตอบโจย์การใช้งานของช่างมากขึ้น
“การที่เราเป็นปูนเจ้าเล็กในตลาด แต่ยังมีคู่แข่งพัฒนาสินค้าตามมา สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของเรา ในการเป็นผู้บุกเบิกและสร้างความเชื่อมั่นในนวัตกรรม 2อิน1 ก่อ-กาว ของปูนจิงโจ้ม่วง ซึ่งเราเองก็ไม่หยุดนิ่ง ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์การใช้งานสำหรับช่างและเจ้าของบ้าน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต” คุณประภารัตน์ กล่าวเสริม
และเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า สร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมมากขึ้น บริษัทฯ ได้วางแผน กิจกรรมการตลาด อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องตลอดช่วงปลายปีนี้และปีหน้า ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางออฟไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับเหมาและช่างจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการใช้งานปูนจิงโจ้ม่วง 2อิน1 ของเรา
พร้อมลงทุนสื่อโฆษณาเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้รับเหมา ร้านค้า และเจ้าของโครงการ สร้างภาพจำให้กลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบของสื่อที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น ป้ายร้านค้า ป้ายแบนเนอร์ สื่อออนไลน์ ที่โดดเด่น เพื่อให้จิงโจ้ม่วง 2อิน1 เป็นปูนที่อยู่ในใจช่าง เมื่อนึกถึงงานก่อ-กาว ต้องนึกถึงจิงโจ้ม่วงเท่านั้น!
บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปูนมอร์ตาร์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ช่วยให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสูงสุดให้กับวงการอุตสาหกรรม ก่อสร้างไทย พร้อมเปิดรับคู่ค้าทั่วประเทศ ที่พร้อมจะเติบโตร่วมไปกับเรา