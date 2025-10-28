“พรีเซิร์ฟ ฟู้ด” รุกเครื่องดื่มสุขภาพ

ผู้จัดการรายวัน 360 - พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ (PFS) ผู้นำธุรกิจอาหารแปรรูปแบบแห้งครบวงจรของไทย เดินหน้าขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดตัว “ดรีมมี่ ฟรุ้ต ที (Dreamy Fruit Tea)” ชาผลไม้ปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม ภายใต้แนวคิด “อร่อยเกินเบอร์ ได้ประโยชน์เกินใจ” ตอกย้ำทิศทางองค์กรในการต่อยอดแบรนด์ “ดรีมมี่” ให้เติบโตในกลุ่มฟังก์ชันนัลดริงก์ (Functional Drink) ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
นายภาณุ มหัทธโนบล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด หรือ PFS เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มสุขภาพในไทยมีอัตราเติบโตต่อเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น PFS จึงต่อยอดศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตและความเชี่ยวชาญด้านอาหารแปรรูป มาพัฒนาเครื่องดื่มที่ผสมผสานรสชาติ ความสดชื่น และคุณประโยชน์ในขวดเดียว โดยตั้งเป้าให้ Dreamy Fruit Tea เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เรือธง ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ดรีมมี่สู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มสุขภาพของไทย
“ในปี 2569 PFS มีแผนขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องดื่มสุขภาพและของว่างเพื่อสุขภาพเพิ่มเติม โดยยังคงยึดมั่นในพันธกิจ ‘สร้างสรรค์ความอร่อย ที่ดีต่อสุขภาพ และดีต่อโลกอย่างยั่งยืน’ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับภูมิภาค โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ แต่เป็นพันธกิจระยะยาวขององค์กร PFS เชื่อว่าเครื่องดื่มที่ดีต้องมีรสชาติที่ดี ดื่มง่าย และส่งผลดีต่อสุขภาพ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ Dreamy Fruit Tea ตั้งใจมอบให้กับผู้บริโภค” นายภาณุ กล่าว
ทั้งนี้ Dreamy Fruit Tea ชูจุดขาย “วิตามินซีสูง ไม่มีน้ำตาล” ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล และคัดสรรวัตถุดิบนำเข้าคุณภาพสูง มีให้เลือก 5 รสชาติ ได้แก่ แอปเปิ้ล, ส้มยูซุ, พีช, น้ำผึ้งมะนาว และมิกซ์เบอร์รี เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความสดชื่นพร้อมสุขภาพดีในทุกวัน โดยงานเปิดตัว “Dreamy Fruit Tea : Fruit Fun Fresh” โดยมีศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง “PiXXiE” เป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดภาพลักษณ์แบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นและคนทำงานยุคใหม่