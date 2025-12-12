ผู้ถือหุ้นไทยออยล์อนุมัติโครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เพื่อพิจารณาโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Monetization) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนของบริษัท เช่น ถังเก็บน้ำมันดิบ ทุ่นผูกเรือกลางทะเล (Single Buoy Mooring: SBM) สถานีจ่ายน้ำมันทางรถ และที่ดิน ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างไทยออยล์และบริษัท แทงค์ อินฟรา จำกัด (Tank Infra: บริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ในการร่วมจัดตั้ง บริษัท ท็อป อินฟรา จำกัด (TOP Infra) โดยไทยออยล์ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ Tank Infra ถือหุ้น 49% โครงการประกอบด้วยธุรกรรมหลัก 2 ส่วน ได้แก่
1. ไทยออยล์ทำสัญญาให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานแก่ TOP Infra ระยะยาว 21 ปี และ 2. ไทยออยล์เช่าช่วงทรัพย์สินกลับมาใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ โครงสร้างธุรกรรมทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน การดำเนินโครงการจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง เสริมความยืดหยุ่นทางการเงิน และสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)
โครงการ Asset Monetization ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการเงินที่มุ่งยกระดับความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อรองรับการเติบโตและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวทางที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไทยออยล์ในการ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”