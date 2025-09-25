ไทยออยล์ เดินหน้ากลยุทธ์ Asset Monetization รับเงินสดกว่า 1.8 หมื่นล.เสนอผู้ถือหุ้น 9 ธ.ค.นี้

บอร์ดไทยออยล์ ไฟเขียวอนุมัติแผน Asset Monetization โดยให้ PTT Tank เข้าถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัทย่อยของ TOP ที่จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว 21 ปี ในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับเงินสดกว่า 18,000 ล้านบาท เสริมแกร่งการเงินและลดหนี้ พร้อมยังใช้ทรัพย์สินเดิมทำธุรกิจได้ตามปกติ เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ 9 ธันวาคม นี้
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TOP” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ดำเนินการระดมทุนผ่านโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าสูงสุด (Asset Monetization)โดยการให้ PTT Tank เข้าถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัทย่อยของ TOP ที่จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว 21 ปี ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ถังเก็บน้ำมันดิบ ทุ่นผูกเรือกลางทะเล (Single Buoy Mooring :SBM) สถานีจ่ายน้ำมันทางรถและที่ดินบางส่วน โดย TOP จะเช่าทรัพย์สินกลับเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง การทำธุรกรรมครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินสดมาเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและปรับโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เข้มแข็งขึ้น
“ในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ธุรกรรมนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยยังคงสามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเดิมของบริษัทฯ และการลดความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม” นายบัณฑิต กล่าว
การร่วมมือกับ PTT Tank ซึ่งเป็นบริษัท Flagship ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงกลั่นและ ปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท.จะเพิ่มโอกาสในการก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการบริหารงานแบบรวมศูนย์
นายบัณฑิต กล่าวว่า ในการดำเนินธุรกรรมบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและพิจารณาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทำหน้าที่ประเมินความเหมาะสมของการทำธุรกรรมและจัดทำรายงานให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม นี้