ปตท.ชี้Lotusปิดดีลซื้อ Alvogen US มูลค่า658 ล้านดอลล์

ปตท.เผย Lotus ซึ่งเป็นที่อินโนบิกถือหุ้นใหญ่ ได้ดำเนินการทำสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดของ Alvogen US ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเฉพาะทางในสหรัฐอเมริกา คิดมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 658 ล้านเหรียญสหรัฐ
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตามที่บริษัทแจ้งเรื่องการลงทุนในกลุ่มบริษัท New Alvogen Group Holdings Inc. (Alvogen US) ผ่านบริษัท Lotus Pharmaceutical Company Limited (Lotus) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไต้หวัน TWSE หมายเลข 1795) ที่มีบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (INBA) (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีมติอนุมัติให้ดำเนินการลงทุนเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Alvogen US ผ่านบริษัท Lotus US Financing S.à r.l. (บริษัทจัดตั้งใหม่ของ Lotus) นั้น
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายได้แล้วเสร็จ การซื้อขายจึงมีผลสมบูรณ์ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568
Alvogen US เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเฉพาะทางในสหรัฐอเมริกา การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Lotus เข้าถึงตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดยาทั่วโลก ทั้งยังเสริมสร้างจุดแข็งของ Lotus ด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขาย
นอกจากนี้ การปรับการถือหุ้นใน Lotus ที่ PTT ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้น Lotus จำนวนไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดผ่าน TWSE โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2569 นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินการปรับการถือหุ้นใน Lotus แล้ว ส่งผลให้ Lotus เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย (Subsidiary Company) เป็นบริษัทร่วม (Associated Company) ภายในไตรมาส 4 ปี 2568
การลงทุนและการปรับโครงสร้างดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจ Life Science ในฐานะผู้ลงทุนที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตในธุรกิจยาของ Lotus โดยการพึ่งพาแหล่งเงินทุนของตัวเอง (Self-Funding) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับกลุ่มปตท. และสังคมไทย
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ Lotus มติอนุมัติการลงทุนเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด Alvogen US ผ่านบริษัท Lotus US Financing S.à r.l. ด้วยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ประมาณ 658 ล้านเหรียญสหรัฐ