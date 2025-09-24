อินโนบิกไฟเขียว Lotusฮุบ Alvogen US รุกตลาดยาในสหรัฐฯ

PTT เผย "อินโนบิก" ส่ง Lotus ฮุบหหุ้น Alvogen US มูลค่า 658 ล้านเหรียญฯ เพื่อรุกธุรกิจยาเฉพาะทางในสหรัฐฯ
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย.68 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท Lotus Pharmaceutical Company Limited (Lotus) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (บริษัท(TWSE) ซึ่งมีบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (INBA)บริษัทย่อยซึ่งปตท. ซึ่งถือหุ้นทั้งหมด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท New Alvogen Group Holdings Inc. (Alvogen US) ผ่านบริษัท Lotus US Financing S.r.l. (บริษัทจัดตั้งใหม่ของ Lotus) ด้วยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ประมาณ 658 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยสัดส่วนของเงินสดและเงินกู้ของ Lotus ประมาณร้อยละ 65 และจากแหล่งอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นเดิมใน Alvogen US โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเฉพาะทางในสหรัฐฯ
การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Lotus เข้าถึงตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดยาทั่วโลก ทั้งยังเสริมสร้างจุดแข็งของ Lotus ด้านการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการขาย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจ Life Science ในฐานะผู้ลงทุนที่จะสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจยาของ Lotus โดยการพึ่งพาแหล่งเงินทุนของตัวเอง (Self-Funding) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับกลุ่ม ปตท. และสังคมไทย