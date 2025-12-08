Heritage Fine Art & Jewelry จัดงาน “New Year Soirée 2026”

เปิดมุมมองใหม่ของจิวเวลรี่แอนทีคสำหรับคนรุ่นใหม่ พร้อม Soft launch เตกิล่าพรีเมียมจากเม็กซิโก และไวน์สเปนระดับ Michelin
ค่ำคืนแห่งเพชร ศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีสไตล์ในงาน “Heritage New Year Soirée 2026” โดย Heritage Fine Art & Jewelry แบรนด์จิวเวลรี่แอนทีคชื่อดังที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับหายากจากทั่วโลก โดยเฉพาะจากยุโรป ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นำแอนทีคมาเล่าใหม่…ในแบบที่วัยรุ่นไม่เคยเห็นมาก่อน”
งานนี้ได้รับเกียรติจากสองผู้บริหาร คุณนันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี และ คุณฐิติพร ไพบูลย์ปรีดี ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกคนสำคัญจากหลากหลายวงการ ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสมผสานความหรูหรา ความสนุก และตัวตนของคนรุ่นใหม่ไว้อย่างลงตัว
“จิวเวลรี่แอนทีคหายาก” ในมุมของวัยรุ่นที่มีตัวตน ไฮไลต์สำคัญของงาน คือการจัดแสดง จิวเวลรี่แอนทีคหายาก (Rare Antique Jewellery) ที่คัดสรรเป็นพิเศษจากคอลเลกชันระดับพรีเมียม ทุกชิ้นล้วนเป็นงานที่
• ผ่านกาลเวลา
• และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง
โดย Heritage Fine Art & Jewelry ตั้งใจ “ทลายภาพจำ” เดิม ๆ ที่หลายคนมองว่า แอนทีคต้องดูโตหรือไกลตัว และเลือกนำเสนอแอนทีคในแบบที่ วัยรุ่นสามารถเข้าถึง ใส่ได้จริง และสะท้อนตัวตนได้อย่างชัดเจน กลายเป็นจิวเวลรี่ที่ไม่ใช่แค่สวย…แต่ “ใส่แล้วเล่าเรื่องราวของตัวเองได้”
อีกหนึ่งไฮไลต์ของค่ำคืนนี้ คือการ Soft Launch เตกิล่าพรีเมียมจากประเทศเม็กซิโก แบรนด์ “SOLISCA” ครั้งแรกในประเทศไทย
เปิดโอกาสให้แขกในงานได้ลิ้มลองเตกิล่าที่ผ่านการสกัดอย่างประณีต ให้รสชาติ นุ่มละมุน มีมิติ และเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเปิดจำหน่ายให้เลือกซื้อกลับบ้านได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟภายในงาน
เสริมบรรยากาศให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วย Bodegas Wine ร้านไวน์และอาหารสเปนระดับพรีเมี่ยม รางวัล Michelin Guild ถึง 3 ปีซ้อน ที่ยกทัพไวน์สเปนตัวเด่นมาให้แขกได้ลิ้มลอง พร้อมเปิดจำหน่ายในราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น
ภายในงานยังมีกิจกรรม เกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 2 สเตชั่น ทั้งเกมสายปาร์ตี้อย่าง Flip Cup และเกมวัดสายตาอย่าง Guess The Price – ทายราคาจิวเวลรี่ในกล่อง โดยผู้ร่วมสนุกมีสิทธิ์ลุ้นรับ รางวัลจิวเวลรี่เพชรจาก Heritage Fine Art & Jewelry
สร้างบรรยากาศคึกคัก ตลอดทั้งค่ำคืน
อีกหนึ่งมุมงดงามของงานในครั้งนี้ คือ รายได้จากกิจกรรมเล่นเกมส์ทั้งหมดภายในงาน ถูกนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่หาดใหญ่ เพื่อนำไปจัดซื้ออาหารและของจำเป็น โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สะท้อนแนวคิดของ Heritage Fine Art & Jewelry ที่เชื่อว่าความหรูสามารถเดินคู่กับความเมตตาได้อย่างลงตัว
ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการ อาทิ
1. ดร.มยุรี เตยะราชกุล
2. คุณอิสราภรณ์ รัตนศุทธพบูลย์
3. พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์
4. คุณไอริน ธีระเศวตศักดิ์
5. คุณชินธัณย์ อธิสิทธิพัฒน์
6. พญ.พิชญา วัฒนไกร
7. คุณภาพิมณ คงเฟื่องฟุ้ง
และแขกคนสำคัญอีกหลายท่าน
หลังเวลา 20.30 น. บรรยากาศภายในงานถูกเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ปาร์ตี้เต็มรูปแบบ กับ DJ ที่มาสร้างสีสันให้แขกได้เต้น สนุก และปิดท้ายค่ำคืนด้วยมิตรภาพ เสียงหัวเราะ และความทรงจำสุดพิเศษ
“Heritage New Year Soirée 2026” ไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ แต่คือการรวมกันของ จิวเวลรี่หายาก ศิลปะ ไลฟ์สไตล์ ปาร์ตี้ และพลังแห่งการให้ในค่ำคืนเดียวอย่างสมบูรณ์แบบ