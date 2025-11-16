เดอะมอลล์ฯ เอาใจสาวก “Monchhichi” เนรมิตเทศกาลแห่งความสุขด้วย “Monchhichi Christmas Town”

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความอบอุ่นไปด้วยกัน กับ MONCHHICHI x THE MALL LIFESTORE The Great New Year สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ครั้งแรกในไทยกับ Monchhichi Christmas Town เนรมิตพื้นที่ทั้งศูนย์ฯ ให้เป็นดินแดนที่ Monchhichi จะพาคุณไปสนุกกับกิจกรรมมากมาย
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ขอพาทุกคนมาพบกับความน่ารักของ MONCHHICHI (มอนชิชิ) ลิงน้อยน่ารัก แสนอบอุ่นจากประเทศญี่ปุ่น ที่มาปรากฏตัวอยู่ทั่วทั้งศูนย์ฯ พร้อมต้อนรับอย่างอบอุ่นในทุกโซนและทุกพื้นที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นแลนด์มาร์ก ที่ทุกคนต้องมาในช่วงสิ้นปี
เต็มไปด้วยมุมถ่ายรูป และดีเทลน่ารักให้หยุดมองได้ตลอดทาง ไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาคู่ หรือมากับครอบครัว ก็เก็บโมเมนต์กลับบ้านได้แบบเต็มอิ่ม พบกับความน่ารักของ MONCHHICHI ได้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 5 ม.ค. 69