BUZZEBEES กวาดฐาน 200 ล้านบัญชี ยอดหมุนเวียนในระบบ 5,000 ล้านพอยต์

BUZZEBEES ผู้นำด้าน CRM & Digital Engagement Platform แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ สร้างปรากฏการณ์ขยายฐานผู้ใช้งานใน “Ecosystem” พุ่งทะยานสู่หลัก 200 ล้านบัญชี สะท้อนการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากยอดพอยต์หมุนเวียนในระบบกว่า 5,000 ล้านพอยต์ ตอกย้ำสถานะ ‘The Only One-Stop Full-Funnel Solution’ หรือผู้ให้บริการโซลูชันการตลาดแบบครบวงจรรายเดียวที่สามารถเชื่อมโยงทุกมิติการตลาดเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาค
ความสำเร็จของตัวเลข 200 ล้านบัญชีนี้ ไม่เพียงแสดงถึงผลลัพธ์ของการขยายฐานสมาชิก Loyalty Platform เท่านั้น แต่เกิดจากศักยภาพความเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการเชื่อมต่อคะแนน (Point Transfer Connection) ที่แข็งแกร่งที่สุด BUZZEBEES ได้พลิกโฉมวงการด้วยการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้ “พอยต์” ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง แต่สามารถโอนถ่ายและแลกเปลี่ยนข้ามแพลตฟอร์มพันธมิตรได้อย่างอิสระ (Cross-platform Point Transfer) ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ (Seamless Journey) ไม่ว่าจะมีพอยต์อยู่ที่ใด ก็สามารถเชื่อมโยงสิทธิพิเศษได้ทั่วทั้ง Ecosystem ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สร้างความผูกพัน (Engagement) ได้เหนือกว่าระบบทั่วไป
นอกจากนี้ การเติบโตดังกล่าวยังสะท้อนถึงศักยภาพของโซลูชันที่ครอบคลุม ธุรกิจทุกขนาด (Scalable Solutions for All Sizes) อย่างแท้จริง โดยในส่วนขององค์กรระดับ Enterprise ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 12 ปี ทำให้ BUZZEBEES เข้าใจในความซับซ้อนของธุรกิจและสามารถออกแบบระบบที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ทุกความต้องการของแบรนด์ชั้นนำ (Customization) ได้อย่างลึกซึ้ง
ในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่ม Retail และ SME เราได้นำเทคโนโลยี Retail Solution และ POS เข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการหน้าร้านให้มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการดูแลครอบคลุมทั้งขนาดเล็กและใหญ่นี้เอง ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานจาก ทุกเซกเมนต์ (Segments) เข้าสู่ระบบนิเวศเดียวกัน ส่งผลให้เกิดเครือข่าย Big Data ขนาดใหญ่ที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตให้ธุรกิจพันธมิตรได้อย่างทรงพลัง
นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (BUZZEBEES) กล่าวว่า “ตัวเลขผู้ใช้งาน 200 ล้านบัญชี และปริมาณพอยต์กว่า 5,000 ล้านพอยต์ในระบบ คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการเป็นมากกว่าแพลตฟอร์ม แต่คือผู้สร้าง ‘โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล’ (Digital Infrastructure) ที่เชื่อมต่อทุกความเป็นไปได้ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ Ecosystem นี้เป็นพื้นที่ที่ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยหรือองค์กรขนาดใหญ่ สามารถเติบโตไปด้วยกันผ่านการถ่ายโอนมูลค่าทางธุรกิจและการดูแลลูกค้าที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง”
นายไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง BUZZEBEES กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของ BUZZEBEES คือ 'Connecting the World' การบรรลุฐานผู้ใช้งาน 200 ล้านบัญชีนี้ เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของเราในการสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราไม่หยุดเพียงเท่านี้ แต่จะนำพลังของ Big Data และ AI มาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อกำหนดทิศทางของ Hyper-Personalization และยกระดับมาตรฐาน Loyalty Platform ของภูมิภาคสู่มาตรฐานโลก"
ทั้งนี้ BUZZEBEES ยังคงเดินหน้าวิสัยทัศน์ในการนำ “ขุมพลังข้อมูลขนาดใหญ่” จากฐานผู้ใช้งาน 200 ล้านบัญชี มาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี AI และ Hyper-Personalization เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ยกระดับมาตรฐานการตลาดดิจิทัลของไทยและภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน
บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หรือ BUZZEBEES ผู้นำอันดับหนึ่งด้าน Loyalty & Digital Engagement Platform ให้บริการครอบคลุมใน 5 ธุรกิจหลัก 1. ธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Loyalty & Marketing Platform) 2. ธุรกิจจัดหาของรางวัลและสิทธิพิเศษ (Rewards & Privileges Management) 3. ธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร (E-Commerce Enabler Service) 4. ธุรกิจบริการระบบจัดการร้านค้าและการรับชำระเงิน (Retail & Restaurant Solutions) และ 5. ธุรกิจบริการด้านการตลาดดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer & Affiliate Marketing) โดยทุกบริการครอบคลุมใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา โดยดูแลแพลตฟอร์มพันธมิตรกว่า 3,000 แพลตฟอร์ม และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มกว่า 200 ล้านบัญชี