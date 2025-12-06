xs
xsm
sm
md
lg

BUZZEBEES กวาดฐาน 200 ล้านบัญชี ยอดหมุนเวียนในระบบ 5,000 ล้านพอยต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BUZZEBEES ผู้นำด้าน CRM & Digital Engagement Platform แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ สร้างปรากฏการณ์ขยายฐานผู้ใช้งานใน “Ecosystem” พุ่งทะยานสู่หลัก 200 ล้านบัญชี สะท้อนการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากยอดพอยต์หมุนเวียนในระบบกว่า 5,000 ล้านพอยต์ ตอกย้ำสถานะ ‘The Only One-Stop Full-Funnel Solution’ หรือผู้ให้บริการโซลูชันการตลาดแบบครบวงจรรายเดียวที่สามารถเชื่อมโยงทุกมิติการตลาดเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาค


ความสำเร็จของตัวเลข 200 ล้านบัญชีนี้ ไม่เพียงแสดงถึงผลลัพธ์ของการขยายฐานสมาชิก Loyalty Platform เท่านั้น แต่เกิดจากศักยภาพความเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการเชื่อมต่อคะแนน (Point Transfer Connection) ที่แข็งแกร่งที่สุด BUZZEBEES ได้พลิกโฉมวงการด้วยการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้ “พอยต์” ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง แต่สามารถโอนถ่ายและแลกเปลี่ยนข้ามแพลตฟอร์มพันธมิตรได้อย่างอิสระ (Cross-platform Point Transfer) ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ (Seamless Journey) ไม่ว่าจะมีพอยต์อยู่ที่ใด ก็สามารถเชื่อมโยงสิทธิพิเศษได้ทั่วทั้ง Ecosystem ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สร้างความผูกพัน (Engagement) ได้เหนือกว่าระบบทั่วไป

นอกจากนี้ การเติบโตดังกล่าวยังสะท้อนถึงศักยภาพของโซลูชันที่ครอบคลุม ธุรกิจทุกขนาด (Scalable Solutions for All Sizes) อย่างแท้จริง โดยในส่วนขององค์กรระดับ Enterprise ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 12 ปี ทำให้ BUZZEBEES เข้าใจในความซับซ้อนของธุรกิจและสามารถออกแบบระบบที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ทุกความต้องการของแบรนด์ชั้นนำ (Customization) ได้อย่างลึกซึ้ง

ในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่ม Retail และ SME เราได้นำเทคโนโลยี Retail Solution และ POS เข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการหน้าร้านให้มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการดูแลครอบคลุมทั้งขนาดเล็กและใหญ่นี้เอง ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานจาก ทุกเซกเมนต์ (Segments) เข้าสู่ระบบนิเวศเดียวกัน ส่งผลให้เกิดเครือข่าย Big Data ขนาดใหญ่ที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตให้ธุรกิจพันธมิตรได้อย่างทรงพลัง

นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (BUZZEBEES) กล่าวว่า “ตัวเลขผู้ใช้งาน 200 ล้านบัญชี และปริมาณพอยต์กว่า 5,000 ล้านพอยต์ในระบบ คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการเป็นมากกว่าแพลตฟอร์ม แต่คือผู้สร้าง ‘โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล’ (Digital Infrastructure) ที่เชื่อมต่อทุกความเป็นไปได้ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ Ecosystem นี้เป็นพื้นที่ที่ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยหรือองค์กรขนาดใหญ่ สามารถเติบโตไปด้วยกันผ่านการถ่ายโอนมูลค่าทางธุรกิจและการดูแลลูกค้าที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง”


นายไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง BUZZEBEES กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของ BUZZEBEES คือ 'Connecting the World' การบรรลุฐานผู้ใช้งาน 200 ล้านบัญชีนี้ เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของเราในการสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราไม่หยุดเพียงเท่านี้ แต่จะนำพลังของ Big Data และ AI มาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อกำหนดทิศทางของ Hyper-Personalization และยกระดับมาตรฐาน Loyalty Platform ของภูมิภาคสู่มาตรฐานโลก"

ทั้งนี้ BUZZEBEES ยังคงเดินหน้าวิสัยทัศน์ในการนำ “ขุมพลังข้อมูลขนาดใหญ่” จากฐานผู้ใช้งาน 200 ล้านบัญชี มาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี AI และ Hyper-Personalization เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ยกระดับมาตรฐานการตลาดดิจิทัลของไทยและภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน

บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หรือ BUZZEBEES ผู้นำอันดับหนึ่งด้าน Loyalty & Digital Engagement Platform ให้บริการครอบคลุมใน 5 ธุรกิจหลัก 1. ธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Loyalty & Marketing Platform) 2. ธุรกิจจัดหาของรางวัลและสิทธิพิเศษ (Rewards & Privileges Management) 3. ธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร (E-Commerce Enabler Service) 4. ธุรกิจบริการระบบจัดการร้านค้าและการรับชำระเงิน (Retail & Restaurant Solutions) และ 5. ธุรกิจบริการด้านการตลาดดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer & Affiliate Marketing) โดยทุกบริการครอบคลุมใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา โดยดูแลแพลตฟอร์มพันธมิตรกว่า 3,000 แพลตฟอร์ม และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มกว่า 200 ล้านบัญชี

BUZZEBEES กวาดฐาน 200 ล้านบัญชี ยอดหมุนเวียนในระบบ 5,000 ล้านพอยต์
BUZZEBEES กวาดฐาน 200 ล้านบัญชี ยอดหมุนเวียนในระบบ 5,000 ล้านพอยต์
BUZZEBEES กวาดฐาน 200 ล้านบัญชี ยอดหมุนเวียนในระบบ 5,000 ล้านพอยต์
กำลังโหลดความคิดเห็น