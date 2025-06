โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ จับมือ BUZZEBEES ยกระดับสวัสดิการพนักงานแพลตฟอร์ม BEES’ Benefit สร้างประสิทธิภาพการบริการอย่างยั่งยืน

ด้วยแนวคิด “พนักงานคือหัวใจสำคัญในการรักษาคุณภาพการบริการ” โรงแรมสุโขทัยจึงมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในทุกมิติ ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยมของลูกค้า โดย BEES’ Benefit เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับองค์กร ผ่านระบบสะสมแต้มจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรม การทำงานตรงเวลา พนักงานดีเด่น หรือการให้บริการลูกค้าอย่างโดดเด่น ซึ่งแต้มเหล่านี้สามารถแลกรับของรางวัลได้ตามไลฟ์สไตล์ของพนักงาน ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหาร เครื่องดื่ม บัตรเติมน้ำมัน ไปจนถึงของใช้ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายกล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่า ‘คน’ คือหัวใจของการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ความร่วมมือกับ BUZZEBEES ครั้งนี้ ทำให้เราสามารถบริหารจัดการสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดตามข้อมูลการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดของ BEES’ Benefit ซึ่งช่วยให้ฝ่าย HR ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับพฤติกรรมและความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง”ด้าน BUZZEBEES ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ได้ชูจุดเด่นของ BEES’ Benefit ว่าจุดมุ่งหมายในการออกแบบโซลูชั่นนี้ ไม่ใช่แค่ “ระบบให้รางวัล” แต่เป็น “ระบบจูงใจที่มีเป้าหมาย” ที่ช่วยให้พนักงาน “อยากพัฒนา” ไม่ใช่เพียงรู้สึกว่าต้องพัฒนา ซึ่งเป็นหัวใจของการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืนในระยะยาวกล่าวว่า “BEES’ Benefit ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้าง Engagement ระหว่างองค์กรกับพนักงานในทุกระดับ ซึ่งจากข้อมูลของ BUZZEBEES พบว่าองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มนี้สามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เฉลี่ย 25-35% พร้อมเพิ่ม Employee Engagement สูงขึ้นกว่า 40% ในระยะเวลาไม่ถึงปี ความร่วมมือกับโรงแรมสุโขทัยถือเป็นอีกก้าวสำคัญของธุรกิจบริการยุคใหม่ ที่เห็นคุณค่าในศักยภาพของคนเพิ่มขึ้น”นอกจากนี้ แพลตฟอร์มแลกรางวัล BEES’ Benefit ยังได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัลจากเวที Human Resource Excellence Awards 2023 ในประเภท Excellence in The Use of HR Tech และ Excellence in Employee Engagement ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพของโซลูชันนี้ในการเสริมสร้างความผูกพัน และสร้างพลังขับเคลื่อนให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างโรงแรมสุโขทัยและ BUZZEBEES จึงเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับ “คนทำงาน” ในฐานะกลไกสำคัญของการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน