บลจ. เอ็กซ์สปริงส่งกองทุนรวมใหม่ “X-DATACENEQ” ลงทุนด้าน Data Center รับเทรนด์การขยายตัวของ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ XSpring AM เปิดตัว “กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อิควิตี้” หรือ X-DATACENEQ กองทุนรวมฟีดเดอร์ ลงทุนในกองทุนหลัก Global X Data Center and Digital Infrastructure ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) และเสาสัญญาณโทรคมนาคม (Cellular Tower) ในทุกมิติ
ผลวิจัยระบุขนาดตลาดศูนย์ข้อมูลทั่วโลกล่าสุดปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 3.47 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเติบโตแตะ 6.52 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 ประเมินอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะขยายตัวก้าวกระโดด จากแรงหนุนของเทคโนโลยี AI และความต้องการใช้พลังงานเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
เปิดโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มเติบโตมั่นคงและยั่งยืน เสนอขายครั้งแรก (IPO) ในช่วงวันที่ 18 ถึง 27 พฤศจิกายน 2568 นักลงทุนสามารถทำรายการซื้อหรือขายคืนได้ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน XSpring หรือตัวแทนจำหน่าย ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท
นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) เปิดเผยว่า XSpring AM ได้เปิดตัว “กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อิควิตี้” หรือ X-DATACENEQ กองทุนรวมประเภทฟีดเดอร์ (Feeder Fund) มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Global X Data Center and Digital Infrastructure ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในแต่ละรอบปีบัญชี โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ บริหาร ก่อสร้าง หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) และเสาสัญญาณโทรคมนาคม (Cellular Tower)
“กองทุน X-DATACENEQ ถือเป็นกองทุนเปิดกองทุนแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะในธุรกิจศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สนับสนุนการเติบโตของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก การเปิดตัวกองทุนนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้เข้าถึงสินทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มเติบโตมั่นคงและยั่งยืน” นายยศกร กล่าว
กองทุน X-DATACENEQ เปิดตัวขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่แสวงหาการลงทุนใหม่ๆ ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็ว ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ศูนย์ข้อมูลถือเป็นโครงสร้างหลักในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI และบริการออนไลน์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Microsoft, Meta และ Alphabet (Google) ที่ล้วนเป็นลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจศูนย์ข้อมูล
“เอ็กซ์สปริงมองว่าอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว และได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการขยายตัวของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก อีกทั้งยังมีลักษณะรายได้ที่มั่นคงจากการให้บริการเช่าใช้พื้นที่และระบบ ซึ่งต่างจากธุรกิจเทคโนโลยีทั่วไปที่มีความผันผวนสูง กองทุน X-DATACENEQ จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตสู่สินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี แต่ยังคงมีเสถียรภาพในรายได้ระยะยาว” นายยศกร กล่าวเสริม
ข้อมูลจากงานวิจัยของ Grand View Research ระบุว่า ขนาดตลาดศูนย์ข้อมูลทั่วโลกในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 3.47 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตแตะ 6.52 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 หรือเติบโตเฉลี่ยราว 11.2% ต่อปี* (CAGR) ขณะที่ McKinsey & Company คาดว่า ความต้องการศูนย์ข้อมูลทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยราว 22% ต่อปี** สอดคล้องกับรายงานของ JLL ที่ประเมินว่าอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในปี 2568 จากแรงหนุนของเทคโนโลยี AI และความต้องการใช้พลังงานเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่***
กองทุน X-DATACENEQ เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในช่วงวันที่ 18 ถึง 27 พฤศจิกายน 2568 นักลงทุนสามารถทำรายการซื้อหรือขายคืนได้ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน XSpring Mobile ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดไป
ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมองว่ายังไม่มีความจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจว่าการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่มีการรับประกันผลตอบแทน จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ อีกทั้งหากเกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง บริษัทจัดการอาจใช้มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลาและจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับคืน