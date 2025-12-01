“คงกระพัน” รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับสูงสุด จาก TIChE

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Award for Lifetime Exceptional Contributions to Chemical Engineering (รางวัลระดับสูงสุด) ประเภทบุคคลที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ จากงานประกาศรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Awards 2025 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
การประกาศรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการคัดเลือกและเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่นักวิชาการ บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ที่สร้างคุณประโยชน์ที่โดดเด่นพร้อมทั้งเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม