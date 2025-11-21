ปตท.คว้าแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย ปี 2025

นางมีนา ศุภวิวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย (Thailand’s Most Valuable Brand 2025) ในงาน Asia Brand Gala 2025 ภายใต้ธีม “The Brand Frontier: Asia’s Rise to Global Dominance” ที่จัดโดย Brand Finance จาก Mr. Alex Haigh Managing Director, Brand Finance Asia Pacific ณ ประเทศสิงคโปร์
นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่มีดัชนีการรับรู้ด้านความยั่งยืน (Sustainability Perceptions Index 2025) สูงที่สุดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และติดอันดับ 12 ของโลกในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas อีกด้วย