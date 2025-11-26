สนามบินหาดใหญ่ เปิดพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือผู้ป่วย

AOT ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดพื้นที่สนามบินหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือผู้ป่วยสีเหลือง-แดง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท.ได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และอาคารผู้โดยสาร สำหรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้โดยสารและประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พื้นที่ภาคใต้ หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นความร่วมมือระหว่าง AOT กับ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้ 50 เตียง พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรองรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม และรับดูแลเฉพาะผู้ป่วยสีเหลือง (ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน) และผู้ป่วยสีแดง (ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต) เท่านั้น