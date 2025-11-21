LG จัดหนักตู้เย็น-เครื่องซักผ้า ชูAI เป้าปีหน้าโกย2กลุ่มหมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360- แอลจีมุ่งสู่ Smart Life Solution Company เต็มรูปแบบ ชู AI เดินเกมส์บุกปี 69 กับ 2 ผลิตภัณฑ์ใหญ่ นำทีมด้วยเครื่องซักผ้า และตู้เย็น มากับเทคโนโลยี AI ที่เหนือชั้นขึ้นมั่นใจปีนี้รักษาแชมป์เบอร์ 1 เครื่องซักผ้า พร้อมรายได้ 6,600 ล้านบาท และตู้เย็นมีรายได้ 2,300 ล้านบาท
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แอลจีมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมที่ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยี แต่เป็นนวัตกรรมที่เข้าใจและใส่ใจในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลี หรือ K-Tech และประสบการณ์ของการเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก เราได้ขยายขอบเขตของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์เพื่อผู้ใช้งานไว้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเป็น Smart Life Solution Company ที่จะมอบโซลูชันที่ทั้งฉลาด ยั่งยืน และตอบโจทย์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้สามารถสัมผัสกับ ‘Life’s Good’ ได้อย่างง่ายดายและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ล่าสุดแอลจีพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องซักผ้าและตู้เย็นรุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมนวัตกรรม AI อัจฉริยะที่เข้าใจคุณ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ชูไฮไลต์ FIT ทุกพื้นที่ MAX ความจุและฟีเจอร์สะใจ สอดรับกับเทรนด์ Wellbeing ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลก ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็น Smart Life Solution Company อย่างเต็มรูปแบบ
ด้านนายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต่อว่า การเปิดตัวเครื่องซักผ้าและตู้เย็นกับนวัตกรรมอัพเกรดใหม่นี้ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าที่แอลจีครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 มายาวนานกว่า 26 ปี
โดยตัวเลขล่าสุด 8 เดือนที่ผ่านมาของปี 2568 นี้ พบว่า ตลาดรวมเครื่องซักผ้า มีมูลค่า 12,041 ล้านบาท โต 8% แอลจีมีแชร์เป็นเบอร์ 1 ในตลาดเครื่องซักผ้า 34.9% จากปีก่อน 34.8% คาดว่าจบปี 2568 นี้ แอลจีจะมีแชร์ขยับเพิ่มเป็น 35% และตลาดรวมเครื่องซักผ้าจะมีมูลค่าที่ 19,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น ไม่ต่ำกว่า 10%
ความสำเร็จของเครื่องซักผ้าแอลจี มาจากแผนการรุกสินค้าพรีเมี่ยมเป็นหลัก เช่น Wash Tower เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียวจาก LG นวัตกรรมการซักผ้าในรูปแบบทาวเวอร์ ที่กำลังเป็นที่สนใจขอฃตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ละเดือนขายได้ไม่ต่ำกว่า 400-500 เครื่อง ราคาเริ่มต้นที่ 50,000- 1 แสนบาท และปีนี้ทำรายได้มากกว่า 10% ของรายได้จากเครื่องซักผ้าทั้งหมด
ล่าสุดแอลจีพร้อมนำเสนอเครื่องซักผ้าใหม่หลากหลายรุ่น มาพร้อมนวัตกรรม AI เพื่อการดูแลผ้าอย่างเหนือชั้น ได้แก่ 1.เครื่องซักและอบผ้า LG WashTower รุ่นความจุ 25 และ 20 กิโลกรัม พร้อมนวัตกรรม AI ที่อัพเกรดยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับน้ำหนักผ้า ความนุ่ม ระดับความสกปรกได้อย่างอัจฉริยะ เพื่อเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ พร้อมแผงควบคุมรวม Center Panel ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
2.เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG Front Load ไม่เพียงมาพร้อม AI DD 2.0 แต่ยังเพิ่มความจุถังซักให้มากยิ่งขึ้นตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ต้องการซักผ้าปริมาณมากในคราวเดียว 3.เครื่องซักผ้าฝาบน LG New AI DD Top Load พร้อมเทคโนโลยี AI DD ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะผ่านโปรแกรม AI Wash ระบุรูปแบบการซักที่เหมาะสมกับประเภทเนื้อผ้าและน้ำหนักผ้าได้อย่างแม่นยำ ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ หรือ ezDispense และดีไซน์ Easy Unload ที่ปรับขอบเครื่องซักผ้าด้านหน้าให้เอียงลง เพื่อการหยิบผ้าออกจากถังที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
“จากการรุกสินค้าระดับบนเป็นหลัก โดยเฉพาะเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่ซักอบในเครื่องเดียว และมาพร้อมเทคโนโลยี AI มั่นใจว่าจบปี 2568 นี้ จะมียอดขายเครื่องซักผ้าที่ 6,600 ล้านบาท โตขึ้น 10% มากกว่าตลาดนิดหน่อย ซึ่งยอดขายจากเครื่องซักผ้า คิดเป็น 45% ของรายได้กลุ่ม HA“
นายอำนาจ กล่าวต่อถึงสินค้ากลุ่มตู้เย็นว่า แอลจียังคงเป็นผู้นำตลาดตู้เย็นพรีเมียม หรือในกลุ่ม Side by Side ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 27.7% ส่วนมัลติดอร์ ยังเป็นเบอร์ 2 ของตลาด ส่งผลให้ในภาพรวม แอลจีอยู่ในอันดับ 5 หรือมีแชร์ 9% ของตลาดรวมเครื่องซักผ้า ล่าสุดในส่วนของตู้เย็น แอลจีมีการอัพเกรดใหม่กับนวัตกรรมเพื่อความสดใหม่ จัดเก็บอย่างลงตัว และยกระดับประสบการณ์ในครัว ด้วยการเปิดตัวตู้เย็นไลน์อัพใหม่ที่มุ่งเน้นการมอบความสดใหม่ของวัตถุดิบและประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับพร้อมขยายความเป็นผู้นำตลาดตู้เย็นพรีเมียมมากขึ้น มั่นใจว่าจบปี 2568 ยอดขายตู้เย็นจะเติบโตขึ้น 10% คิดเป็นมูลค่ารวมที่ 2,300 ล้านบาท โดยตู้เบ็นทำรายได้ที่ 15% ของรายได้รยมจากกลุ่มสินค้า HA
ทั้งนี้ในปีหน้าแอลจีพร้อมขยายส่วนแบ่งตลาดตู้เย็น Multi-Door ด้วย 1.ตู้เย็น InstaView Multi-Door ให้คุณมองเห็นสิ่งของด้านในได้ง่ายๆ เพียงเคาะสองครั้ง โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้ ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาความเย็น ชูเทคโนโลยี LG Ice Solution ที่มาพร้อม Water Purifier สามารถกรองน้ำได้ภายในตู้เย็น พร้อมระบบกรองน้ำ 3 ขั้นตอน และ Slim Spaceplus Ice System เอกสิทธิ์เฉพาะ LG ช่องทำน้ำแข็งภายในประตูตู้เย็นที่ไม่รบกวนพื้นที่จัดเก็บอาหาร และ UVnano™ ช่วยขจัดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำ ตู้เย็น InstaView รุ่นใหม่นี้ ยังโดดเด่นด้วยความจุของช่องแช่เย็นที่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมจัดเก็บวัตถุดิบปริมาณมากได้อย่างลงตัว 2.ตู้เย็น2 ประตู ทั้งแบบ Top Freezer (ช่องแช่แข็งด้านบน) และ Bottom Freezer (ช่องแช่แข็งด้านล่าง) มาพร้อม Auto Ice Maker โดดเด่นด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่สามารถรังสรรค์น้ำแข็งได้หลากหลายรูปแบบ