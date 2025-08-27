“แอลจี” ยึดตลาดทีวีพรีเมียม 65% ส่งจอยักษ์ขนาด 100 นิ้วลงสนาม

ผู้จัดการรายวัน 360-แอลจี ตอกย้ำเจ้าตลาดทีวีพรีเมี่ยม อัด 3 กลยุทธ์ลุยโค้งท้าย เสิร์ฟทีวีขนาด 100 นิ้ว เอาใจกระแส เติมเต็มเพิ่มไลน์อัพทีวีพรีเมียมให้ครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมจัดเทคโนโลยี AI เอาใจผู้ใช้งาน มั่นใจยอดขายทีวีรวมปีนี้แตะ 4,000 ล้านโต 10%
นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แอลจีมุ่งมั่นตลาดทีวีที่มีคุณภาพสูงและมีเทคโนโลยีล้ำหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แอลจีเป็นเจ้าตลาดทีวีพรีเมียม ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 มารวม 12 ปีซ้อน ล่าสุด 6 เดือนแรกปีนี้ในกลุ่มทีวี OLED แอลจีมีส่วนแบ่งตลาดถึง 64.2% ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังสานต่อตำนานความเป็นเจ้าตลาดทีวีพรีเมียมอีกด้วย
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2568 นี้ แอลจีพร้อมรุกตลาดต่อเนื่องภายใต้ 3 กลยุทธ์คือ 1.เติมเต็มตลาดด้วยทีวีขนาด 100 นิ้ว ตอบรับกระแสความต้องการที่มาแรง จากข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนปัจจุบัน พบว่า ผู้บริโภคในไทยหันมารับประสบการณ์ความบันเทิงบนทีวี OLED ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น จากเดิมขนาด 55 นิ้วที่เป็นยอดนิยม กลายเป็นขนาด 65 นิ้ว ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของจอขนาดดังกล่าวเติบโตเป็น 36.8% ซึ่งในอนาคตผู้บริโภคอาจมองหาทีวีที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ แอลจีจึงได้เพิ่มไลน์อัพทีวี QNED ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษถึง 85 นิ้ว และใหญ่ยักษ์ที่สุดคือ 100 นิ้วลงสู่สนาม ในช่วงแรกที่เริ่มจำหน่ายได้รับการตอบรับมาก มียอดขายมากกว่าที่คาดการณ์ แอลจีจึงขยายสาขาการดิสเพลย์ทีวีขนาด 100 นิ้วมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและเป็นเจ้าของได้ทันที
2.ขยายไลน์อัพทีวีพรีเมียม ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคนิยามความหมายของประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดในมุมมองต่างกัน แอลจีจึงนำเสนอไลน์อัพทีวี LG OLED evo AI ที่มีให้เลือกทั้งรุ่น M5, G5 และ C5 และ LG QNED evo AI รุ่น QNED92A และ QNED86A จอขนาดใหญ่สูงสุด 100 นิ้ว และ 3.เพิ่มขีดความสามารถของทีวี AI ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่มีความเฉพาะตัว
จากการประกาศกลยุทธ์ปี 2568 ภายใต้แนวคิด"Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence: ชีวิตดีดีทุกเวลา ด้วยความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์" โดยในช่วงเวลาสำคัญอย่างฤดูกาลพรีเมียร์ลีกที่ใกล้เข้ามา ทีวีพรีเมียมของแอลจีพร้อมแปลงร่างเป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้วย Sports Alert แจ้งเตือนการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง การทำประตู และผลคะแนนหลังจบเกมของทีมโปรดที่คุณตั้งค่าไว้ นอกจากนี้ LG AI TV ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ IoT อื่นๆ ภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ
แอลจีมั่นใจว่าถึงสิ้นปีนี้จะมียอดขายทีวีโต 10% คิดเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยยอดขายทีวีทำรายได้เป็นอันดับ 2 หรือ 25% รองจากเครื่องซักผ้า ที่ทำรายได้เป็นอันดับ 1 ส่วนของรายได้ทีวีนั้น แอลจีมีส่วนแบ่งมากกว่า 10% เป็นอันดับ 2 ของตลาดรวมทีวี โดยในเซกเม้นท์ทีวีพรีเมียม หรือ OLED TV นั้น แอลจีครองแชมป์มา 12 ปีซ้อน และปีนี้ตั้งเป้าเป็นปีที่ 13 หรือมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเป็น 65% จาก 64.2% ส่วนกลุ่มทีวีขนาดใหญ่ 75 นิ้วขึ้นไป ตั้งเป้ายอดขายโต20%
ภาพรวมตลาดทีวีปี 2568 คาดว่าจะโต 2% คิดเป็นมูลค่า 21,100 ล้านบาท ซึ่งกว่า 96% เป็นสมาร์ททีวี และกว่า 82% จอภาพมีความละเอียดมากกว่า 4K ขึ้นไป ขณะที่เซกเม้นท์ทีวีพรีเมี่ยม หรือ OLED TV ในปี 2568 นี้ คาดว่าจะมีมูลค่า 1,300 ล้านบาท โต 13% .