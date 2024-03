“ซัมซุง” จัดเต็มไลน์อัป AI ดันบ้านคนไทยสู่ AI Home

ผู้จัดการรายวัน 360- ซัมซุง ชู AI เดินเกมบุกปีนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ Lead Future of AI Innovation ตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่ง AI-Product ทุกเซกเมนต์ ส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า AI ลงตลาดทุกกลุ่มปูทางสู่ผู้นำนายเซยุน คิม ประธาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า ซัมซุงเชื่อในศักยภาพของ AI ที่จะสามารถปลดล็อกประสบการณ์ โอกาส และนวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้ผสานการเชื่อมต่ออัจฉริยะไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษแล้ว โดยความมุ่งมั่นนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากปีที่ผ่านมาการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโฮม มียอดดาวน์โหลดการใช้งาน SmartThings 3.2 ล้านคนในประเทศไทย“ในปีนี้ซัมซุงดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Lead Future of AI Innovation ชูการใช้พลัง AI ในทุกกลุ่มธุรกิจ หรือกว่า 70% ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำหน่ายในปีนี้ จะผสานการทำงานของ AI เอาไว้ ตั้งเป้าเป็นเบอร์หนึ่ง AI-Product ทุกเซกเมนต์“นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า AI ไม่ใช่อนาคต แต่คือปัจจุบัน ความสามารถของ AI สร้างการสั่นสะเทือนไปทุกวงการ โดยพบว่า 35% ของผู้บริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ AI ทั้งใช้กับชีวิตส่วนตัวและใช้เกี่ยวกับการทำงาน และอีก 86% บอกว่า AI ทำให้ประสบการณ์การซื้อของเปลี่ยนแปลงไป และ 99% ของคนทำงานไทยเคยใช้ Generative AI ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคนไทยเปิดรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีทัศนคติเชิงบวกกับ AI มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ซึ่งกว่า 80% บอกว่า AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ และ 75% บอกว่า AI ให้ประสบการณ์เฉพาะบุคคล ขณะที่ 51% มีความสนใจแอปพลิเคชันสมาร์ทโฮม ทั้งซัมซุงได้ผสานนวัตกรรม AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้มากมาย ทั้งในกลุ่มจอภาพ (AI Screen), เครื่องปรับอากาศ (AI Cooling), ตู้เย็น (AI Family Hub), เครื่องซักผ้า (AI Wash) และเครื่องดูดฝุ่น (AI-Powered Cleaning)โดยในกลุ่มจอภาพ ซัมซุงได้ผสาน AI ไว้ในผลิตภัณฑ์จอภาพตั้งแต่ในระดับฮาร์ดแวร์ ทั้ง คุณภาพ การเข้าถึง และความปลอดภัย และพลังงาน เช่น AI เกี่ยวกับการอัพความละเอียดของคอนเท้นท์เพิ่มขึ้นสูงสุด 78% ให้ใกล้เคียง 8K มากที่สุด โดยในปี 2567 นี้ จะส่งผลิตภัณฑ์ทีวีรุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอีกมากมายที่จะมาช่วยอัปเกรดทีวีเครื่องใหม่ นำโดย Neo QLED 8K สำหรับ AI TV ผู้คนทุกกลุ่มจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น และใช้งานง่ายยิ่งกว่าเดิม จากในปีที่ผ่านมาซัมซุงยังคงเป็นผู้นำครองอันดับหนึ่งในกลุ่มทีวีสัดส่วนหน้าจอตั้งแต่ 75 นิ้วขึ้นไป และทีวีพรีเมียมสำหรับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซัมซุงเล็งเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนบ้านเป็น AI Home ด้วย AI Home Appliance จากเดิมผู้บริโภคมักมีความเข้าใจว่า AI Home ทำได้แค่เปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ AI จะช่วยสร้างประสบการณ์ของบ้านที่ควบคุมได้ง่ายและมีการเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกที่ ตั้งเป้าเพิ่มผลิตสัดส่วน AI-Product เป็น 50% เปลี่ยนบ้านคนไทยให้เป็น AI Home ภายใน 3 ปี พร้อมจัดเต็มไลน์อัพและฟีเจอร์ที่มี AI ให้คนไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมและชีวิตที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันเครื่องซักผ้าซัมซุงที่มี AI มีสัดส่วน 52% โตขึ้น 17% ในปีก่อน และตู้เย็นที่มี AI มีสัดส่วน 44% โต 11%สำหรับกลุ่มเครื่องปรับอากาศ ซัมซุงเป็นผู้นำด้าน AirCare ที่มี One & Only Technology ทั้งในเรื่อง WindFree™, AI Energy Mode และ SmartThings ที่จะลบ pain points ของผู้บริโภคแบบรอบด้าน ขยายผสานการทำงานของ AI ไปยังอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ Variable Refrigerant Flow (VRF) โดยส่งรุ่น DVM S2 ด้วยความเหนือชั้นของ AI ทำให้สามารถตรวจจับสภาพอากาศในอาคารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการระบายความร้อน และการทำความเย็นที่ดีที่สุด จากปัจจุบันกลุ่มแอร์บ้านที่วางจำหน่าย มีฟีเจอร์ AI แล้ว 70% ส่วนแอร์พานิชย์ มีฟีเจอร์ AI 100%อย่างไรก็ตามซัมซุงยังได้ผสานการเชื่อมต่ออัจฉริยะบน SmartThings กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้จัดการสิ่งต่างๆ ในบ้านได้ด้วยวิธีการที่ฉลาดล้ำยิ่งขึ้น เพื่อการใช้งานการควบคุมที่สะดวกง่ายดาย และควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเดิม“สำหรับกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2567 ซัมซุงตั้งเป้ายกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยี AI โดยกว่า 70% ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะผสานการทำงานของ AI อีกทั้งสานต่อจุดยืนสร้างนวัตกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม AI Energy Mode ที่ประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคบริหารจัดการไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชวยรักษาโลก ช่วยตัดค่าไฟได้สูงสุด 70% สำหรับเครื่องซัก-อบผ้า, 25% สำหรับทีวี, 20% สำหรับเครื่องปรับอากาศ และ 7% สำหรับตู้เย็น” นายเซยุน คิม กล่าว